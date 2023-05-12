Esra Erol 41 yaşında! 2 çocuk annesine sosyal medyada sevgi mesajları yağdı Esra Erol'un kardeşi Eda Erol: "Canım ablam..."
Esra Erol 41 yaşında! 2 çocuk annesine sosyal medyada sevgi mesajları yağdı Esra Erol'un kardeşi Eda Erol paylaşımıyla dikkat çekti. 2010 yılında Ali Özbir ile evlenen Esra Erol'un İdris Ali ve Ömer adında iki erkek evladı var. Güzelliği, yardımseverliği, sempatikliği, açık sözlülüğü ve güçlü duruşu ile kendisine hayran bırakan Esra Erol yaş gününde sevenleri tarafından mesaj yağmuruna tutuldu.
12.05.2023 09:50 - Son Güncelleme: 12.05.2023 10:36
Esra Erol'un kardeşleri Eda ve Bihter'e bakın! Anneleri Necla'yı görenler ikinci şoku yaşadı, sosyal medyada "Dördüz gibiler" yorumları yağdı.
Hem aile yaşantısıyla hem de karakteri ile örnek bir isim olan Esra Erol'a Instagram'dan doğum günü mesajları yağdı.