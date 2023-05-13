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Hande Erçel ilk kez bu kadar açık ve net konuştu "İçime sindiremiyorum" Hakan Sabancı'yla sürpriz bir aşk yaşamaya başlamıştı

Hande Erçel ile Hakan Sabancı son dönemin gözde çifti... Aşk yaşamaya başladıktan sonra karış karış Avrupa'yı gezen ünlü çiftin geçtiğimiz günlerde ilk büyük sorunlarını yaşadıkları ardından Sabancı'nın gönderdiği çiçeklerle Hande Erçel'in gönlünü aldığını iddia edilmişti. Bir yanda bunlar olurken bir yandan da Erçel'in bir dergi için verdiği pozlar olay yaratmıştı. Erçel şimdi de yaptığı itiraflarla gündemde.

13.05.2023 10:48 - Son Güncelleme: 13.05.2023 10:49
Hande Erçel ilk kez bu kadar açık ve net konuştu İçime sindiremiyorum Hakan Sabancı’yla sürpriz bir aşk yaşamaya başlamıştı

Kariyerinden daha çok özel hayatıyla gündeme gelen Hande Erçel, şu sıralar iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel ilk kez bu kadar açık ve net konuştu İçime sindiremiyorum Hakan Sabancı’yla sürpriz bir aşk yaşamaya başlamıştı

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu aşk karesinin ardından ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor.

Hande Erçel ilk kez bu kadar açık ve net konuştu İçime sindiremiyorum Hakan Sabancı’yla sürpriz bir aşk yaşamaya başlamıştı

Şimdilerde yeni projelere imza atan ve ekranlara dönmesi beklenen güzel oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Hande Erçel ilk kez bu kadar açık ve net konuştu İçime sindiremiyorum Hakan Sabancı’yla sürpriz bir aşk yaşamaya başlamıştı

AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz gün yer aldığı bir dergi çekiminde farklı tarzı ile dikkat çeken ünlü oyuncunun paylaşımı ilgi çekti. Kızıl saçlarıyla bir dergiye kapak olan Hande Erçel, verdiği röportajda iddialı açıklamalarda bulundu.

Hande Erçel ilk kez bu kadar açık ve net konuştu İçime sindiremiyorum Hakan Sabancı’yla sürpriz bir aşk yaşamaya başlamıştı

Hande Erçel, "Çok gözü kara biriyimdir. Sonuçları sadece kendi hayatımı etkileyecek hataları yapmaktan korkmam. İnandığım ve içime sinen her durum, hata dahi olsa sonucuna katlanırım ve pişmanlık duymam" ifadelerini kullandı.

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