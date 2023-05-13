Hande Erçel ilk kez bu kadar açık ve net konuştu "İçime sindiremiyorum" Hakan Sabancı'yla sürpriz bir aşk yaşamaya başlamıştı
Hande Erçel ile Hakan Sabancı son dönemin gözde çifti... Aşk yaşamaya başladıktan sonra karış karış Avrupa'yı gezen ünlü çiftin geçtiğimiz günlerde ilk büyük sorunlarını yaşadıkları ardından Sabancı'nın gönderdiği çiçeklerle Hande Erçel'in gönlünü aldığını iddia edilmişti. Bir yanda bunlar olurken bir yandan da Erçel'in bir dergi için verdiği pozlar olay yaratmıştı. Erçel şimdi de yaptığı itiraflarla gündemde.
13.05.2023 10:48 - Son Güncelleme: 13.05.2023 10:49
AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ
Geçtiğimiz gün yer aldığı bir dergi çekiminde farklı tarzı ile dikkat çeken ünlü oyuncunun paylaşımı ilgi çekti. Kızıl saçlarıyla bir dergiye kapak olan Hande Erçel, verdiği röportajda iddialı açıklamalarda bulundu.
Hande Erçel, "Çok gözü kara biriyimdir. Sonuçları sadece kendi hayatımı etkileyecek hataları yapmaktan korkmam. İnandığım ve içime sinen her durum, hata dahi olsa sonucuna katlanırım ve pişmanlık duymam" ifadelerini kullandı.