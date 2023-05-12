İbrahim Tatlıses de dahil oldu: "Fiziğine güvenmeyen kadınlar...'' Selen Görgüzel - Işın Karaca kavgasında olay sözler
İbrahim Tatlıses de dahil oldu. Selen Görgüzel - Işın Karaca kavgasında olay sözler İbrahim Tatlıses'ten geldi. Hamdi Alkan ile biten evliilğinin ardından hem sosyal medya paylaşımları hem de itiraflarıyla gündemden düşmeyen Selen Görgüzel sahne aldığı bir mekanda Kayahan'ın Seni Versinler Ellere şarkısında detone oldu. O anlar sosyal medyada "Kayahan mezarında ters döndü" , "Merve Boluğur'un pabucunu damar atar" gibi yorumlara neden olurken Işın Karaca'dan gelen tepki dikkat çekti. İbrahim Tatlıses ise konuyla ilgili Görgüzel'e destek çıktı.
"FİZİĞİNE GÜVENMEYEN KADINLAR...''
İbrahim Tatlıses de dahil oldu. Selen Görgüzel - Işın Karaca kavgasında olay sözler Tatlıses'ten geldi
Bir mekanda sahne alan Selen Görgüzel'in seslendirdiği 'Seni Versinler' performansından bir kısım sosyal medyanın diline düştü. Birçok ünlü ile beraber Işın Karaca da "Ama neden?" şeklinde yorum yaptı. Selen Görgüzel'den o yoruma yanıt geldi.
"TALAN ETMEYE ÇALIŞTINIZ"
Selen Görgüzel yapılan eleştirilere ve Işın Karaca'ya yanıt verdi. İşte o yanıtı;
"Dün gece sahnemde söylemeyi en sevdiğim şarkı Yemin Ettim'in 5sn'lik ve üstelik telefonla çekilmiş küçük bir parçasıyla beni talan etmeye çalışan sanat severler :) önemli olan iyi niyet bilmediğiniz her konuda fikrinizin olmasına alıştık ama bildiği halde neden diye soran çok sevgili Işın Karaca'ya hepinizin önünde cevap vereyim SESİNE GÜVENİP BAĞIRARAK OKUMAK NE KADARDA RAHATSIZ EDİCİ OLUYORMUŞ DİMİ!!!"
İBRAHİM TATLISES'TEN DESTEK MESAJI
İbrahim Tatlıses, Bircan Bali aracılığıyla Selen Görgüzel'e "Canlı performanslarda olur bu. Ben bile olmuşumdur" mesajını iletti.
Gözleri dolan Görgüzel, şunları söyledi: "Çok duygulandım. 3 saat mola vermeden performans sergiledim. Orada ne yaşadığımı da kimse bilemez! Meyve veren ağaç taşlanıyor."