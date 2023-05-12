İbrahim Tatlıses de dahil oldu: "Fiziğine güvenmeyen kadınlar...'' Selen Görgüzel - Işın Karaca kavgasında olay sözler

"TALAN ETMEYE ÇALIŞTINIZ"

Selen Görgüzel yapılan eleştirilere ve Işın Karaca'ya yanıt verdi. İşte o yanıtı;

"Dün gece sahnemde söylemeyi en sevdiğim şarkı Yemin Ettim'in 5sn'lik ve üstelik telefonla çekilmiş küçük bir parçasıyla beni talan etmeye çalışan sanat severler :) önemli olan iyi niyet bilmediğiniz her konuda fikrinizin olmasına alıştık ama bildiği halde neden diye soran çok sevgili Işın Karaca'ya hepinizin önünde cevap vereyim SESİNE GÜVENİP BAĞIRARAK OKUMAK NE KADARDA RAHATSIZ EDİCİ OLUYORMUŞ DİMİ!!!"