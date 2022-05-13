Esra Dermancıoğlu yatak paylaşımıyla şaşkına çevirmişti bu kez de sütyenli pozuyla çok konuşuldu! O yorum bomba: "Neden sütyen de..."
Esra Dermancıoğlu'nun sütyenli paylaşımına takipçilerinden bomba bir yorum geldi. Geçtiğimiz mart ayında yatağın üstünde çırılçıplak poz veren ve yazdığı notla çok konuşulan Esra Dermancıoğlu Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafla dikkat çekti. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Esra Dermancıoğlu'nun sütyenli pozunu gören bir takipçisinden gelen, yorum kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
13.05.2022 17:43 - Son Güncelleme: 13.05.2022 17:43
"NEDEN SÜTYEN DE..."
Esra Dermancıoğlu yatak paylaşımıyla şaşkına çevirmişti bu kez de sütyenli pozuyla çok konuşuldu! Bir takipçisinden gelen o yorum ise sosyal medyaya bomba gibi düştü.
Esra Dermancıoğlu'nun Instagram paylaşımını gören oyuncu ve şarkıcı arkadaşları da ünlü ismi yorumsuz bırakmamıştı.
Emre Altuğ ise, "İyi ki doğdunuz Esracım. Mutlu sağlıklı bir yaş diliyorum" yorumuyla dikkat çekmişti.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve ilginç paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu, doğum gününde paylaştığı videoyla da çok konuşulmuştu.