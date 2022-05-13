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Haberler Magazin Esra Dermancıoğlu yatak paylaşımıyla şaşkına çevirmişti bu kez de sütyenli pozuyla çok konuşuldu! O yorum bomba: "Neden sütyen de..."

Esra Dermancıoğlu yatak paylaşımıyla şaşkına çevirmişti bu kez de sütyenli pozuyla çok konuşuldu! O yorum bomba: "Neden sütyen de..."

Esra Dermancıoğlu'nun sütyenli paylaşımına takipçilerinden bomba bir yorum geldi. Geçtiğimiz mart ayında yatağın üstünde çırılçıplak poz veren ve yazdığı notla çok konuşulan Esra Dermancıoğlu Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafla dikkat çekti. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Esra Dermancıoğlu'nun sütyenli pozunu gören bir takipçisinden gelen, yorum kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

13.05.2022 17:43 - Son Güncelleme: 13.05.2022 17:43
Esra Dermancıoğlu yatak paylaşımıyla şaşkına çevirmişti bu kez de sütyenli pozuyla çok konuşuldu! O yorum bomba: Neden sütyen de...

"NEDEN SÜTYEN DE..."

Esra Dermancıoğlu yatak paylaşımıyla şaşkına çevirmişti bu kez de sütyenli pozuyla çok konuşuldu! Bir takipçisinden gelen o yorum ise sosyal medyaya bomba gibi düştü.

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Esra Dermancıoğlu yatak paylaşımıyla şaşkına çevirmişti bu kez de sütyenli pozuyla çok konuşuldu! O yorum bomba: Neden sütyen de...

Esra Dermancıoğlu Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor.

Esra Dermancıoğlu yatak paylaşımıyla şaşkına çevirmişti bu kez de sütyenli pozuyla çok konuşuldu! O yorum bomba: Neden sütyen de...

Geçtiğimiz mart ayında, "Çok eski dostum @bigeyalin tam da beni anlattı o güzel kadrajından, yeteneklim benim. Ya bi de …. Ben niye yaşlanmıyorum? Doğum günüm diil." diyen Esra'ya yorum yağmıştı.

Esra Dermancıoğlu yatak paylaşımıyla şaşkına çevirmişti bu kez de sütyenli pozuyla çok konuşuldu! O yorum bomba: Neden sütyen de...

Esra Dermancıoğlu'nun Instagram paylaşımını gören oyuncu ve şarkıcı arkadaşları da ünlü ismi yorumsuz bırakmamıştı.

Emre Altuğ ise, "İyi ki doğdunuz Esracım. Mutlu sağlıklı bir yaş diliyorum" yorumuyla dikkat çekmişti.

Esra Dermancıoğlu yatak paylaşımıyla şaşkına çevirmişti bu kez de sütyenli pozuyla çok konuşuldu! O yorum bomba: Neden sütyen de...

Sosyal medyayı aktif kullanan ve ilginç paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu, doğum gününde paylaştığı videoyla da çok konuşulmuştu.

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