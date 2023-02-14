Enkazdan çıkan minik Beşiktaşlı forma istemişti! Cenk Tosun soluğu Cavit’in yanında aldı! O anlar kamerada! Zeynep Bastık’tan sonra...
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden gelen mucize haberleri de tüm Türkiye'ye umut oldu. Enkazdan çıkarılan çocukların istekleri ise kimi zaman hüzünlendirdi kimi zaman gülümsetti. Yıkıcı depremlerin 6'ıncı gününde enkaz altından kurtarılan 15 yaşındaki Ayfer itfaiye erlerinden Zeynep Bastık'ın şarkısını açmalarını isterken Beşiktaş taraftarı Cahit, Cenk Tosun'dan imzalı forma istediğini dile getirdi. Minik depremzedenin çağrısına kayıtsız kalmayan Beşiktaşlı futbolcu, soluğu hastanede aldı. O anlar ise anbean kaydedildi.
14.02.2023 22:23 - Son Güncelleme: 14.02.2023 23:00
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Yıkıcı depremlerin 6'ıncı gününde enkaz altından kurtarılan 15 yaşındaki Ayfer itfaiye erlerinden Zeynep Bastık'ın şarkısını açmalarını istedi.
Enkazın altında kurtarılmayı bekleyen genç kız, kurtarma ekibinden Zeynep Bastık'ın "Gül beyaz gül" şarkısını açmalarını istedi.