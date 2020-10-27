Esra Ceyhan'ın değişimi sosyal medya gündeminde! Bir döneme damga vuran ünlü sunucu Esra Ceyhan'a bakın...
Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı ile Atv ekranlarında uzun soluklu yayın hayatı yaşayan ve her daim zirvede kalan başarılı sunucu Esra Ceyhan'ın son halini görenler şok oldu. 51 yaşındaki Esra Ceyhan, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan sunucu Esra Ceyhan, kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürdürüyor. Aldığı kiloların da etkisiyle değişen Esra Ceyhan'ın son halini görenler çok şaşırıyor. İşte sosyal medyada çok konuşulan Esra Ceyhan'ın son hali ve ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi...
Esra Ceyhan'ın son halini görenler şok oldu. Bir dönemin klasiği haline gelen ve Atv ekranlarında yayınlanan Esra Ceyhan ile A'dan Z'ye programını sunan 50 yaşındaki Esra Ceyhan, Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Kızı ile yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Esra Ceyhan'ın son halini görenler çok şaşırıyor. Başta güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Esra Ceyhan olmak üzere ünlülerin değişimleri...