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Payitaht Abdülhamid'in Bidar Sultan'ı Özlem Conker yaşıyla herkesi şaşırttı! Bu kadın neredeyse hiç yaşlanmıyor

Payitaht Abdülhamid dizisinde Bidar karakterini canlandıran Özlem Conker ilk olarak 1994 yılında Metin Özülkü'nğn klibinde rol alarak yüzünü Türkiye'ye gösterdi. Bizim Eve, Kınalı Kar, Aynalı Tahir, Sensiz olmuyor, Sensiz olmuyor, Karagül gibi dizilerde oynayan Özlem Conker bunca yıla rağmen asla yaşlanmıyor gibi. Özlem Conker'in yaşını duyanlar şaşıp kalıyor. İşte başta Payitaht Abdülhamid'in Bidar Sultan'ı Özlem Conker olmak üzere ünlülerin yaşları.

30.10.2020 17:49 - Son Güncelleme: 30.10.2020 17:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





