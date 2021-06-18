Esra Bilgiç'in babasıyla benzerliğini görenler gözlerine inanmadı! Tatil paylaşımlarıyla kasıp kavuran Esra'nın annesi ve babası...

Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç son olarak Ramo dizisiyle ekranlarda yer almıştı. Şu sıralarda Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakteriyle tanınan Uğur Güneş'le yeni bir dizi için kolları sıvayan Esra Bilgiç, son olarak yaptığı tatili paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu. Esra Bilgiç'in babasıyla olan benzerliğini görenler şaştı kaldı. İşte ünlülerin anne ve babaları.

18.06.2021 13:47 - Son Güncelleme: 18.06.2021 13:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





