Engin Altan Düzyatan'ı dolandıran TikTok fenomeni gözaltında! Diriliş Ertuğrul'un yıldızını sahte çekle dolandırdılar
Engin Altan Düzyatan'ı dolandıran TikTok fenomeni gözaltında! Diriliş Ertuğrul'un yıldızının sahte çekle dolandırıldığı ortaya çıkmıştı. Pencap eyaleti polisine elektronik posta aracılığıyla şikayette bulunan Engin Altan Düzyatan için Pakistan'da operasyon düzenlendi. Düzyatan'ı yaklaşık 575 bin dolarlık sahte çek vererek dolandırmakla suçlanan TikTok fenomeni Kaşif Zamir Çaudri gözaltına alındı.
18.06.2021 14:26
- Son Güncelleme: 18.06.2021 14:26