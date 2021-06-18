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Engin Altan Düzyatan'ı dolandıran TikTok fenomeni gözaltında! Diriliş Ertuğrul'un yıldızını sahte çekle dolandırdılar

Engin Altan Düzyatan'ı dolandıran TikTok fenomeni gözaltında! Diriliş Ertuğrul'un yıldızının sahte çekle dolandırıldığı ortaya çıkmıştı. Pencap eyaleti polisine elektronik posta aracılığıyla şikayette bulunan Engin Altan Düzyatan için Pakistan'da operasyon düzenlendi. Düzyatan'ı yaklaşık 575 bin dolarlık sahte çek vererek dolandırmakla suçlanan TikTok fenomeni Kaşif Zamir Çaudri gözaltına alındı.

18.06.2021 14:26 - Son Güncelleme: 18.06.2021 14:26
Engin Altan Düzyatan'ı dolandıran TikTok fenomeni gözaltında! Diriliş Ertuğrul'un yıldızını sahte çekle dolandırdılar

ENGİN ALTAN DÜZYATAN'I DOLANDIRAN TİKTOK FENOMENİ GÖZALTINDA!

Diriliş Ertuğrul'un yıldızını sahte çekle dolandırdılar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Engin Altan Düzyatan'ı dolandıran TikTok fenomeni gözaltında! Diriliş Ertuğrul'un yıldızını sahte çekle dolandırdılar

Ekranların en çok izlenen dizilerinin başında gelen Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, geçen sene fenomen Çaudri'nn daveti üzerine Lahor'a gitti.

Engin Altan Düzyatan'ı dolandıran TikTok fenomeni gözaltında! Diriliş Ertuğrul'un yıldızını sahte çekle dolandırdılar

Lahor ile anlaşan ve bunun ardından sözleşme imzalayan oyuncu, kendisine verilen 90 milyon Pakistan Rupisi çekin sahte olduğunu anlayınca şikayetçi oldu.

Engin Altan Düzyatan'ı dolandıran TikTok fenomeni gözaltında! Diriliş Ertuğrul'un yıldızını sahte çekle dolandırdılar

Oyuncunun şikayetinin ardından harekete geçen ekipler, Çaudri'yi gözaltına aldı.

Engin Altan Düzyatan'ı dolandıran TikTok fenomeni gözaltında! Diriliş Ertuğrul'un yıldızını sahte çekle dolandırdılar

Akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu söyleyen şahıs, ünlü oyuncu ve Kural'dan para istedi. Düzyatan, bu kişiye 3 bin lira gönderdi. Daha sonra şahıs tarafından dolandırıldığını anlayan oyuncu, Kural'la birlikte şikayetçi oldu.