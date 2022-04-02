Esra Bilgiç varsa krizi de var! Yapım şirketi yaka silkince kadrodan çıkarttı! Daha önce de istekleriyle çıldırttığı iddia edilmişti
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteriyle şöhretler kapısından içeri giren sonrasında Ramo adlı dizide Sibel karakterine hayat veren, Diriliş Ertuğrul'un yayınlandığı ülkelerde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç, hakkında geçtiğimiz günlerde bir takım iddialar ortaya atılmış, bir reklam filminin setinde kriz çıkardığı iddia edilmişti. O haberlerden aylar sonra da bu kez rol alacağı dizide kriz çıkardığı ve yapım şirketi tarafından kadrodan çıkarıldığı iddia edildi. İşte haberin detayları.
02.04.2022 11:29 - Son Güncelleme: 02.04.2022 11:29
'Ramo' dizisinin setinde yaşadığı gerginliklerle de daha önce gündeme gelen Esra Bilgiç, 'Süslü Korkuluk' dizisinde Çağatay Ulusoy'un partneri olmuştu.
Süslü Korkuluk Netflix'e satılınca da anlaşması sadece televizyon projesini kapsayan başrol oyuncusu Alina Boz diziden ayrılmıştı. Boz'un ardından son yılların dikkat çeken yıldızlarından Esra Bilgiç'le prensipte anlaşıldı. Dizi hafta başı Kırklareli'nde sete çıktı.
Projenin flashback sahnelerinin çekimleri başladı. Bu arada projede yeni bir kriz daha çıktı. Projenin Esvet'i Esra Bilgiç yapım şirketiyle sözleşme şartları konusunda anlaşamadı.