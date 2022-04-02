RAMAZAN İMSAKİYE
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Lolita Pınar Dilşeker gitti sarı fırtına Pınar geldi! Pınar Dilşeker son haliyle adeta bambaşka biri! Estetikle güzelliği katmerledi

Pınar Dilşeker'i son haliyle tanıyabilene aşk olsun! 90'ların unutulmaz ismi estetikle bambaşka biri oldu, sosyal medyada 'tanıdığımız Pınar mı?' yorumları yapıldı. 'Şinanari' adlı şarkıyla 1990'lı yıllarda tanınan Pınar Dilşeker, İbrahim Erkal ile çevirdiği dizide oyuncu olarak boy gösterdi ayrıca İbrahim Tatlıses'in "Allahım Neydi Günahım?" adlı klibinde yer aldı. Genç ve güzel görüntüsüyle hayran bırakan ünlü yıldız uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. İşte görenlerin tanıyamadığı Pınar Dilşeker'in son hali...

02.04.2022 12:49 - Son Güncelleme: 02.04.2022 12:49
Lolita Pınar Dilşeker gitti sarı fırtına Pınar geldi! Pınar Dilşeker son haliyle adeta bambaşka biri! Estetikle güzelliği katmerledi

Pınar Dilşeker'i son haliyle tanıyabilene aşk olsun! 90'ların unutulmaz ismi bambaşka biri oldu, sosyal medyada 'tanıdığımız Pınar mı?' yorumları yapıldı.

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Lolita Pınar Dilşeker gitti sarı fırtına Pınar geldi! Pınar Dilşeker son haliyle adeta bambaşka biri! Estetikle güzelliği katmerledi

Takvimler 1995 yılını gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki gencecik bir şarkıcı Sana Sahibim adlı şarkıyla bir anda müzik piyasasında yıldız gibi parladı.

Lolita Pınar Dilşeker gitti sarı fırtına Pınar geldi! Pınar Dilşeker son haliyle adeta bambaşka biri! Estetikle güzelliği katmerledi

Sonra şarkılar şarkıları, albümler albümleri kovaladı. Özellikle Şinanari adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vurdu. O genç kız Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri haline geldi.

Lolita Pınar Dilşeker gitti sarı fırtına Pınar geldi! Pınar Dilşeker son haliyle adeta bambaşka biri! Estetikle güzelliği katmerledi

Sonra bir süre kameralardan uzak kaldı. Şimdi ise 48 yaşında ve eskisinden çok daha etkileyici bambaşka bir görüntüyle yeniden sevenlerinin karşısında.

Lolita Pınar Dilşeker gitti sarı fırtına Pınar geldi! Pınar Dilşeker son haliyle adeta bambaşka biri! Estetikle güzelliği katmerledi

İşte başta Pınar Dilşeker olmak üzere ünlülerin değişimleri...

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