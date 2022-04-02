Lolita Pınar Dilşeker gitti sarı fırtına Pınar geldi! Pınar Dilşeker son haliyle adeta bambaşka biri! Estetikle güzelliği katmerledi
Pınar Dilşeker'i son haliyle tanıyabilene aşk olsun! 90'ların unutulmaz ismi estetikle bambaşka biri oldu, sosyal medyada 'tanıdığımız Pınar mı?' yorumları yapıldı. 'Şinanari' adlı şarkıyla 1990'lı yıllarda tanınan Pınar Dilşeker, İbrahim Erkal ile çevirdiği dizide oyuncu olarak boy gösterdi ayrıca İbrahim Tatlıses'in "Allahım Neydi Günahım?" adlı klibinde yer aldı. Genç ve güzel görüntüsüyle hayran bırakan ünlü yıldız uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. İşte görenlerin tanıyamadığı Pınar Dilşeker'in son hali...
02.04.2022 12:49 - Son Güncelleme: 02.04.2022 12:49