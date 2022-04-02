Kıvanç Tatlıtuğ ve güzel eşi Başak Dizer'in çocuklarının adı belli oldu duyanlar şaştı kaldı! Kıvanç'ın o dizisinden feyz aldılar
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016'da nikah masasına oturan stil danışmanı Başak Dizer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem olmuştu. Gözden uzaklarda doğum için gün sayan ünlü çiften Dizer, karnı burnunda verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlamıştı. Tatlıtuğ çifti bu kez de çocuklarına verecekleri adla gündem yarattı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in doğacak çocuklarının adı.
02.04.2022 10:14 - Son Güncelleme: 02.04.2022 10:14
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, 2016'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çifti geçen aylarda ise bebek müjdesi vererek hayranlarını sevindirmişti.
"ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN"
Bebek heyecanı yaşayan bir diğer isim Kıvanç Tatlıtuğ ise müjdeli haberin duyulmasının ardından "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık" açıklamasını yapmıştı.