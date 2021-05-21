Esra Bilgiç Uğur Güneş bombayı patlattı dedikodular sonrası ilk kare geldi! Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı ve Ramo'nun Sibel'i bir arada...

Bir madencilik hikayesi anlatan "Kanunsuz Topraklar" dizisi, Zonguldak'ta geçecek. Dizi için hem İstanbul'un Beykoz ve Kemerburgaz gibi yerlerinde hem de Zonguldak'ta görkemli platolar hazırlandı. Maden patronları ve maden işçilerinin de hikayesini anlatan dizi, ana karakterleri Davut ve Gülfem'in aşkını da bu bağlamda ele alacak. Gülfem bir maden patronunun kızıyken, Davut ise bir maden işçisinin oğlu olarak izleyici karşısına çıkacak.