Esra Bilgiç Uğur Güneş bombayı patlattı dedikodular sonrası ilk kare geldi! Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı ve Ramo'nun Sibel'i bir arada...
Ramo'nun final yapmasının ardından ekranlarında yer alıp almayacağı merak edilen Esra Bilgiç son dakika bombasını, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Yılmaz karakteriyle gönüllere taht kuran ve ayrılığıyla herkesi üzen Uğur Güneş'le patlatmıştı. Henüz bugün yankılarını dinmemişken dedikoduların ardından Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'ten yan yana ilk paylaşım geldi, sosyal medyada fırtınalar esti.
Ramo dizisinin final yapmasının ardından oyuncu Esra Bilgiç'in yeni projesi de belli oldu.
Final yapan Ramo dizisinin ardından yeni bir dizi projesiyle anlaşan Esra Bilgiç ile Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Uğur Güneş, Kanunsuz Topraklar dizisinde başrolü paylaşacak. Hazırlıkları hızla devam eden dönem dizisinden yeni fotoğraflar gelmeye başladı.
YAN YANA İLK KEZ
Geçtiğimiz hafta kostüm provası yapılan dizi için şimdi de son hazırlıklar yapılıyor. Setten son fotoğraflar ise başrol oyuncuları Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'ten geldi. "Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" diyerek fotoğraf paylaşan ikilinin keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.
Bir madencilik hikayesi anlatan "Kanunsuz Topraklar" dizisi, Zonguldak'ta geçecek. Dizi için hem İstanbul'un Beykoz ve Kemerburgaz gibi yerlerinde hem de Zonguldak'ta görkemli platolar hazırlandı. Maden patronları ve maden işçilerinin de hikayesini anlatan dizi, ana karakterleri Davut ve Gülfem'in aşkını da bu bağlamda ele alacak. Gülfem bir maden patronunun kızıyken, Davut ise bir maden işçisinin oğlu olarak izleyici karşısına çıkacak.