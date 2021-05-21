Vav TV İzle

Esra Bilgiç Uğur Güneş bombayı patlattı dedikodular sonrası ilk kare geldi! Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı ve Ramo'nun Sibel'i bir arada...

Ramo'nun final yapmasının ardından ekranlarında yer alıp almayacağı merak edilen Esra Bilgiç son dakika bombasını, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Yılmaz karakteriyle gönüllere taht kuran ve ayrılığıyla herkesi üzen Uğur Güneş'le patlatmıştı. Henüz bugün yankılarını dinmemişken dedikoduların ardından Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'ten yan yana ilk paylaşım geldi, sosyal medyada fırtınalar esti.

21.05.2021 10:20 - Son Güncelleme: 21.05.2021 10:20
Esra Bilgiç Uğur Güneş bombayı patlattı dedikodular sonrası ilk kare geldi! Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı ve Ramo'nun Sibel'i bir arada...

"Diriliş Ertuğrul" dizisinde hayat verdiği 'Halime Sultan' karakteriyle gönüllere taht kuran, Ramo'da canlandırdığı 'Sibel' karakteriyle de adından söz ettiren oyuncu Esra Bilgiç, güzelliğiyle sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Esra Bilgiç Uğur Güneş bombayı patlattı dedikodular sonrası ilk kare geldi! Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı ve Ramo'nun Sibel'i bir arada...

Ramo dizisinin final yapmasının ardından oyuncu Esra Bilgiç'in yeni projesi de belli oldu.

Final yapan Ramo dizisinin ardından yeni bir dizi projesiyle anlaşan Esra Bilgiç ile Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Uğur Güneş, Kanunsuz Topraklar dizisinde başrolü paylaşacak. Hazırlıkları hızla devam eden dönem dizisinden yeni fotoğraflar gelmeye başladı.

Esra Bilgiç Uğur Güneş bombayı patlattı dedikodular sonrası ilk kare geldi! Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı ve Ramo'nun Sibel'i bir arada...

YAN YANA İLK KEZ

Geçtiğimiz hafta kostüm provası yapılan dizi için şimdi de son hazırlıklar yapılıyor. Setten son fotoğraflar ise başrol oyuncuları Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'ten geldi. "Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" diyerek fotoğraf paylaşan ikilinin keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.

Esra Bilgiç Uğur Güneş bombayı patlattı dedikodular sonrası ilk kare geldi! Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı ve Ramo'nun Sibel'i bir arada...

Bir madencilik hikayesi anlatan "Kanunsuz Topraklar" dizisi, Zonguldak'ta geçecek. Dizi için hem İstanbul'un Beykoz ve Kemerburgaz gibi yerlerinde hem de Zonguldak'ta görkemli platolar hazırlandı. Maden patronları ve maden işçilerinin de hikayesini anlatan dizi, ana karakterleri Davut ve Gülfem'in aşkını da bu bağlamda ele alacak. Gülfem bir maden patronunun kızıyken, Davut ise bir maden işçisinin oğlu olarak izleyici karşısına çıkacak.

Esra Bilgiç Uğur Güneş bombayı patlattı dedikodular sonrası ilk kare geldi! Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı ve Ramo'nun Sibel'i bir arada...

DETAYLAR ESRA BİLGİÇ VE UĞUR GÜNEŞ HAYRANLARINI ŞAŞIRTACAK

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Uğur Güneş yeni dizisi için sıkı bir çalışma programına girmiş hayranlarına müjdeyi vermişti.