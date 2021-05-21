Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu durdu durdu bombayı patlattı Ajda Pekkan'la birlikte paylaştı 'hayatımın en kıymetli gecesi'

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümünden izleyicinin sosyal medyada sıkça konuştuğu dizilerden biri haline gelen Camdaki Kız, olumlu tepkilerle karşılaştı. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu kadınların yeni gözdesi. 1991 doğumlu Feyyaz Şerifoğlu Camdaki Kız öncesinde yine Burcu Biricik'le Kırmızı Oda'da rol aldı ve kariyerindeki patlamayı yaşadı. Bir dönem başta Ajda Pekkan olmak üzere birçok ünlü şarkıcıya vokalistlik yaptı. Son olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Feyyaz Şerifoğlu, Ajda Pekkan ile verdiği pozla birlikte dizisini izlediklerini duyurdu.

21.05.2021 11:46 - Son Güncelleme: 21.05.2021 11:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





