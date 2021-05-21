Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş! Gözlerden uzak yaşıyor ama...

2006 yılından bu yana ekranlar olan Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan, akıllara bu karakter ile yerleşti desek abartmış olmayız. Arka Sokaklar'ın değişmeyen karakterlerinden biri olan Hüsnü Çoban'ın geride bırakmaya hazırlandığımız sezonda başına gelenler, pişmiş tavuğun başına gelmedi. Dizide Suat karakteri ile evli olan ama evlilikleri Suat'ın hayatını kaybetmesi ile evliliği son bulan Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki eşi bambaşka biri. İşte başta Özgür Ozan olmak üzere ünlülerin eşleri...

21.05.2021 09:48 - Son Güncelleme: 21.05.2021 09:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





