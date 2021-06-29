Esra Bilgiç siyah sırtı açık elbisesiyle nefes kesti beğen butonu çöktü! Diriliş Ertuğrul ve Ramo'nun Esra paylaştı sosyal medya karıştı

Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç son olarak Ramo dizisiyle ekranlarda yer almıştı. Şu sıralarda Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakteriyle tanınan Uğur Güneş'le yeni bir dizi için kolları sıvayan Esra Bilgiç, yoğun sezon öncesi paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı kasıp kavuruyor.

29.06.2021 17:39 - Son Güncelleme: 29.06.2021 18:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





