Vav TV İzle

Esra Bilgiç siyah sırtı açık elbisesiyle nefes kesti beğen butonu çöktü! Diriliş Ertuğrul ve Ramo'nun Esra paylaştı sosyal medya karıştı

Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç son olarak Ramo dizisiyle ekranlarda yer almıştı. Şu sıralarda Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakteriyle tanınan Uğur Güneş'le yeni bir dizi için kolları sıvayan Esra Bilgiç, yoğun sezon öncesi paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı kasıp kavuruyor.

29.06.2021 17:39 - Son Güncelleme: 29.06.2021 18:14
Esra Bilgiç siyah sırtı açık elbisesiyle nefes kesti beğen butonu çöktü! Diriliş Ertuğrul ve Ramo'nun Esra paylaştı sosyal medya karıştı

Son olarak Ramo dizisiyle ekranlarda boy gösteren Esra Bilgiç, yeni sezon öncesi Alaçatı'da tatil yaptı. Kanunsuz Topraklar dizisiyle yeniden ekrana dönecek olan Esra Bilgiç çıktığı tatilden en güzel alarını paylaşmayı da ihmal etmemişti. Esra Bilgiç şimdi de paylaştığı siyah elbiseli nefes kesen fotoğrafla gündemde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Esra Bilgiç siyah sırtı açık elbisesiyle nefes kesti beğen butonu çöktü! Diriliş Ertuğrul ve Ramo'nun Esra paylaştı sosyal medya karıştı

Bir Zamanlar Çukurova'da dizisinde canlandırdığı Yılmaz karakteriyle tanınan Uğur Güneş ile birlikte başrolleri paylaşacak olan Esra Bilgiç'in o binlerce beğeni ve yorum aldı.

Esra Bilgiç siyah sırtı açık elbisesiyle nefes kesti beğen butonu çöktü! Diriliş Ertuğrul ve Ramo'nun Esra paylaştı sosyal medya karıştı

Yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç'in bu fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı.

Esra Bilgiç siyah sırtı açık elbisesiyle nefes kesti beğen butonu çöktü! Diriliş Ertuğrul ve Ramo'nun Esra paylaştı sosyal medya karıştı

İŞTE SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN O KARE

Esra Bilgiç siyah sırtı açık elbisesiyle nefes kesti beğen butonu çöktü! Diriliş Ertuğrul ve Ramo'nun Esra paylaştı sosyal medya karıştı

SESSİZ SEDASIZ TATİL

Yeni sezon öncesi Alaçatı'da tatil yapan Esra Bilgiç'in paylaştığı fotoğraflar olay yaratmıştı.