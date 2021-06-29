Berrak Tüzünataç sosyal medyayı ikiye böldü! Bir deri bir kemik kaldı son hali takipçilerini karşı karşıya getirdi
Berrak Tüzünataç sosyal medyayı ikiye böldü! Bir deri bir kemik kaldı… Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, bu defa sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Yoga ve pilatesi yaşam tarzı haline getiren oyuncu, son halini Instagram hesabında paylaştı. Uzun bir süredir hayvansal ürünlerle vedalaşıp vejetaryen beslenmeye başlayan Berrak Tüzünataç, aşırı zayıflığıyla dikkat çekti. Son haliyle kısa sürede gündem olan oyuncu, paylaşımı ile takipçilerini karşı karşıya getirdi. İşte Berrak Tüzünataç'ın son hali…
29.06.2021 17:52
- Son Güncelleme: 29.06.2021 17:52
Geçtiğimiz yıllarda yoga ve pilatesi yaşam tarzı haline getiren, aynı zamanda hayvansal ürünlerle vedalaşıp vejetaryen beslenmeye başlayan Berrak Tüzünataç, her geçen gün biraz daha zayıflıyor.
Hakkında günde sadece iki öğün beslendiği yönünde haberler çıkan oyuncu, son haliyle dikkat çekti. Sosyal medyada 500 bini aşkın bir takipçi kitlesine hitap eden Tüzünataç, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımı ile takipçilerini karşı karşıya getirdi.
Aşırı zayıflığıyla dikkat çeken Berrak Tüzünataç için bazı sosyal medya kullanıcıları 'diyeti bırak' önerisinde bulundu.
Bazı sosyal medya kullanıcıları da 'Berrak'ın kilolarıyla ilgilenmekten vazgeçin' diyerek tepki gösterdi.
İşte Berrak Tüzünataç'ın olay yaratan paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri…