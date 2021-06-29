Berrak Tüzünataç sosyal medyayı ikiye böldü! Bir deri bir kemik kaldı son hali takipçilerini karşı karşıya getirdi

Berrak Tüzünataç sosyal medyayı ikiye böldü! Bir deri bir kemik kaldı… Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, bu defa sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Yoga ve pilatesi yaşam tarzı haline getiren oyuncu, son halini Instagram hesabında paylaştı. Uzun bir süredir hayvansal ürünlerle vedalaşıp vejetaryen beslenmeye başlayan Berrak Tüzünataç, aşırı zayıflığıyla dikkat çekti. Son haliyle kısa sürede gündem olan oyuncu, paylaşımı ile takipçilerini karşı karşıya getirdi. İşte Berrak Tüzünataç'ın son hali…

29.06.2021 17:52 - Son Güncelleme: 29.06.2021 17:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





