Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'e veda! Son isteği yerine getirildi rol arkadaşının sözleri kahretti: "Sevim koş dedi koştum ama..."
Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'e veda! Son isteği yerine getirildi rol arkadaşının sözleri kahretti! 77 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Uğurtan Sayıner için, Ahmet Piriştina Kültür Merkezinde tören düzenlendi. Törende, sanatçının yazdığı anı defterinin tek kişilik oyun haline getirilerek sahneleneceği, Sayıner'in son isteğinin ölmeden önce sahneye çıkabilmek olduğu belirtildi. Törende konuşan dizinin Sevim karakteri Sabriye Kara, "15 sene ona 'Sanal kocam' dedim. O da bana 'Hayatta en mutlu olduğum evliliğim, en sevdiğim karım' derdi. Hani 'Koş Sevim' var ya, bugün de 'Koş Sevim' dedi. Geldim ama bu çok kötü oldu." dedi.
Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'e veda! Son isteği yerine getirildi rol arkadaşının sözleri kahretti! Türk televizyonuna damga vuran, 1989-2002 yıllarında yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde 'Cemil' karakterini canlandıran Uğurtan Sayıner, oyuncu arkadaşları Osman Cavcı ve Şehmus Yığın ile birlikte yaşadığı İzmir Karşıyaka'daki evinde yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı 27 Haziran günü vefat etti.
Usta sanatçı için Ahmet Piriştina Kültür Merkezinde tören düzenlendi. Törene; Sayıner'in yakınları, sanatçı dostları ve sanatseverler katıldı. Sahneye getirilen Sayıner'in naaşının üzerine karanfiller bırakılırken, Sayıner'in fotoğrafları da sahnede yer aldı. Törenin açılış konuşması, usta sanatçının anı defterinin giriş kısmı ile başladı. Törende, Sayıner'in yazdığı anı defterinin tek kişilik oyun haline getirilerek sahneleneceği ve Sayıner'i ev arkadaşı Şehmuz Yığın'ın canlandıracağı öğrenildi.
"GELDİM AMA BU ÇOK KÖTÜ OLDU"
Törende konuşan dizinin Sevim karakteri Sabriye Kara, "Çok zor bir görev. Uğurtan'ı kısa cümlelerle anlatmak gerekirse; dünyevi hiçbir şeyle ilgisi olmayan, para pul sevmeyen dünya mütevazısı bir insandı. O kadar mütevazıdır ki her röportajında 'Çok iyi oynuyorsunuz' dendiğinde 'Ben oynamıyorum, Sabriye oynatıyor beni' derdi. 15 sene ona 'Sanal kocam' dedim. O da bana 'Hayatta en mutlu olduğum evliliğim, en sevdiğim karım' derdi. Hani 'Koş Sevim' var ya, bugün de 'Koş Sevim' dedi. Geldim ama bu çok kötü oldu. 'Nasıl hatırlarsınız?' diye sordular. Hatırlamak için önce unutmak gerekir" diyerek gözyaşlarını tutamadı.
ANI DEFTERİNİ EMANET ETTİ
Karşıyaka'da bulunan Uğurtan Sayıner Gösteri ve Sanat Merkezinin kurucusu Hasan Kızılaslan, "Biz ona 'Baba' diyoruz. Onunla birlikte sanat merkezimizde hem tiyatro hem de sanatın diğer dallarında yüzlerce öğrenci yetiştirdik. 15 günde bir hiç ücret almadan sanat merkezimizde sahneye çıkardı. Tiyatroyu ve sanatın tüm dallarını çok severdi. Mezuniyetlerde öğrencilere belgelerini verirdi. Keşke bu virüs belası olmasaydı da son mezuniyetimizde de belgeler onun elinden verilseydi.