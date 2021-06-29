Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'e veda! Son isteği yerine getirildi rol arkadaşının sözleri kahretti: "Sevim koş dedi koştum ama..."

"GELDİM AMA BU ÇOK KÖTÜ OLDU"

Törende konuşan dizinin Sevim karakteri Sabriye Kara, "Çok zor bir görev. Uğurtan'ı kısa cümlelerle anlatmak gerekirse; dünyevi hiçbir şeyle ilgisi olmayan, para pul sevmeyen dünya mütevazısı bir insandı. O kadar mütevazıdır ki her röportajında 'Çok iyi oynuyorsunuz' dendiğinde 'Ben oynamıyorum, Sabriye oynatıyor beni' derdi. 15 sene ona 'Sanal kocam' dedim. O da bana 'Hayatta en mutlu olduğum evliliğim, en sevdiğim karım' derdi. Hani 'Koş Sevim' var ya, bugün de 'Koş Sevim' dedi. Geldim ama bu çok kötü oldu. 'Nasıl hatırlarsınız?' diye sordular. Hatırlamak için önce unutmak gerekir" diyerek gözyaşlarını tutamadı.