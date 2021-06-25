Esra Bilgiç siyah mayolu paylaşımıyla kasıp kavurdu kendisine bir kez daha hayran bıraktı! Diriliş Ertuğrul ve Ramo'nun yıldızı...

Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç son olarak Ramo dizisiyle ekranlarda yer almıştı. Şu sıralarda Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakteriyle tanınan Uğur Güneş'le yeni bir dizi için kolları sıvayan Esra Bilgiç, yoğun sezon öncesi tatilinin ardından paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı. Esra Bilgiç'in o fotoğrafına 'Ee öldürdün', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

25.06.2021 10:15 - Son Güncelleme: 25.06.2021 10:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





