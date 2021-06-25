Vav TV İzle

Hülya Avşar wakeboard yaptı o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Spordan vazgeçmeyen 57'lik Hülya deniz üstünde süzüldü

Hülya Avşar wakeboard yaptı o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Spordan vazgeçmeyen 57'lik Hülya deniz üstünde süzüldü! Sosyal medyayı aktif kullanan Avşar kızı, Ayvalık'taki yazlığında güneşin ve denizin tadını çıkartıyor. Fırsat buldukça tenis oynayan Hülya Avşar'ın en büyük tutkularından biri de wakeboard. Board üzerinde paylaşımlarda bulunan oyuncuya beğeni yağdı. 1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına Avşar kızı... Tacı elinden alınan Hülya Avşar o gün bu gündür magazin gündeminden düşmüyor.

25.06.2021 11:06 - Son Güncelleme: 25.06.2021 11:11
Hülya Avşar wakeboard yaptı o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Spordan vazgeçmeyen 57'lik Hülya deniz üstünde süzüldü

Hülya Avşar wakeboard yaptı o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Spordan vazgeçmeyen 57 yaşındaki Avşar kızı deniz üstünde adeta süzüldü...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hülya Avşar wakeboard yaptı o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Spordan vazgeçmeyen 57'lik Hülya deniz üstünde süzüldü

Uzun zaman sonra kısa bir süre de olsa yeniden ekranlarda boy gösteren Hülya Avşar, projenin sona ermesi ile soluğu Ayvalık'taki yazlığında aldı.

Hülya Avşar wakeboard yaptı o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Spordan vazgeçmeyen 57'lik Hülya deniz üstünde süzüldü

Geçtiğimiz günlerde bikinili görüntüsü ile adından söz ettiren Avşar, bu kez de wakeboard yaptığı anlarla takipçilerine 'merhaba' dedi.

Hülya Avşar wakeboard yaptı o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Spordan vazgeçmeyen 57'lik Hülya deniz üstünde süzüldü

57 yaşındaki Hülya Avşar'ı board üzerinde görenler beğeni yağmuruna tuttu.

Hülya Avşar wakeboard yaptı o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Spordan vazgeçmeyen 57'lik Hülya deniz üstünde süzüldü

Attığı her adımla magazin gündeminde yer almayı başaran Hülya Avşar kimdir, nasıl girdi hayatımıza?