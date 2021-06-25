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Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunu açıkladı yengesi gözyaşlarına boğuldu! “Durumu çok kritik, dua istiyoruz”

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunu açıkladı yengesi gözyaşlarına boğuldu! Ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün kardeşinden gelen haberle yıkıldı. Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşinin durumu ciddiyetini korurken ailenin hastane önündeki bekleyişi devam ediyor. Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş gözyaşlarına boğulurken, Alişan ve kayınvalidesi kendisini teselli etmeye çalıştı. İşte Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklama...

25.06.2021 10:00 - Son Güncelleme: 25.06.2021 10:16
Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunu açıkladı yengesi gözyaşlarına boğuldu! “Durumu çok kritik, dua istiyoruz”

"DURUMU ÇOK KRİTİK, DUA İSTİYORUZ"

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunu açıkladı yengesi gözyaşlarına boğuldu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunu açıkladı yengesi gözyaşlarına boğuldu! “Durumu çok kritik, dua istiyoruz”

Koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın durumu ciddiyetini koruyor. Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunu anlattı. Şarkıcı, kardeşinin sağlık durumu hakkındaki sorulara "Durumu çok kritik, dua istiyoruz" diye yanıt verdi.

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunu açıkladı yengesi gözyaşlarına boğuldu! “Durumu çok kritik, dua istiyoruz”

Ünlü şarkıcı, dün eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş'la birlikte hastanedeydi. Aile, doktorlardan müjdeli bir haber alabilmek için hastanenin kapısından ayrılmadı.

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunu açıkladı yengesi gözyaşlarına boğuldu! “Durumu çok kritik, dua istiyoruz”

Selçuk Tektaş'ın gözyaşlarına boğulan eşi Merve Tektaş'ı Alişan ve annesi teselli etmeye çalıştı. Şarkıcı, kardeşinin sağlık durumu hakkındaki sorulara "Durumu çok kritik, dua istiyoruz" diye yanıt verdi.

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunu açıkladı yengesi gözyaşlarına boğuldu! “Durumu çok kritik, dua istiyoruz”

Alişan'ın eşi Buse Varol Instagram paylaşımları ile dikkat çekti.