Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in yeni arabasının değeri dudak uçuklattı! 'Yolların tozunu attı'

Geçen hafta direksiyona geçen ve yanında da evlenecekleri konuşulan sevgilisi Ezgi Eyüboğlu olan Oğulcan Engin,' Yeni aracıyla yolların tozunu attırmaya başladı.' dedirtti. Hangi ünlü hangi araca biniyor? İşte ünlülerin pahalı oyuncakları...