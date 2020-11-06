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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in yeni arabasının değeri dudak uçuklattı! 'Yolların tozunu attı'

Ezgi Eyüboğlu ile mutlu bir birlikteliği olan Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, yeni arabasıyla gündemde... Otomobil tutkusuyla bilinen Oğulcan Engin, ünlü bir markanın tamamen elektrikli ilk otomobilini satın aldı. Sınırlı sayıda Türkiye'ye getirilen otomobillerden birini alan Oğulcan Engin'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı. İşte ünlülerin pahalı arabaları...

06.11.2020 13:38 - Son Güncelleme: 06.11.2020 13:55
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in yeni arabasının değeri dudak uçuklattı! 'Yolların tozunu attı'

Yedi ay önce gönlünü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'na kaptıran şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin garajına yeni bir araç daha ekledi.

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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in yeni arabasının değeri dudak uçuklattı! 'Yolların tozunu attı'

Otomobil tutkusuyla bilinen Oğulcan Engin, Alman spor otomobil üreticisi Porsche'nin elektrikli ilk otomobili olan Porsche Taycan'ın Turbo S modelini satın aldı.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in yeni arabasının değeri dudak uçuklattı! 'Yolların tozunu attı'

Sınırlı sayıda Türkiye'ye getirilen otomobillerden birini alan Engin, yeni aracı için yaklaşık 250 bin euro (2.5 milyon TL) ödedi.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in yeni arabasının değeri dudak uçuklattı! 'Yolların tozunu attı'

Geçen hafta direksiyona geçen ve yanında da evlenecekleri konuşulan sevgilisi Ezgi Eyüboğlu olan Oğulcan Engin,' Yeni aracıyla yolların tozunu attırmaya başladı.' dedirtti. Hangi ünlü hangi araca biniyor? İşte ünlülerin pahalı oyuncakları...

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in yeni arabasının değeri dudak uçuklattı! 'Yolların tozunu attı'

DANLA BİLİC

26 yaşındaki sosyal medya fenomeni yeni aracıyla görüntülendiği sırada muhabirlere, "Kazandığım parayla aldım. Kendi aracım" şeklinde konuştu.

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