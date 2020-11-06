Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in yeni arabasının değeri dudak uçuklattı! 'Yolların tozunu attı'
Ezgi Eyüboğlu ile mutlu bir birlikteliği olan Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, yeni arabasıyla gündemde... Otomobil tutkusuyla bilinen Oğulcan Engin, ünlü bir markanın tamamen elektrikli ilk otomobilini satın aldı. Sınırlı sayıda Türkiye'ye getirilen otomobillerden birini alan Oğulcan Engin'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı. İşte ünlülerin pahalı arabaları...
06.11.2020 13:38
- Son Güncelleme: 06.11.2020 13:55
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