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24 yıl önce aramızdan ayrılan Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. yılı için söyledikleri gündem oldu! İşte 100. yıl vasiyeti...

Gülpembe, Domates Biber Patlıcan, Can Bedenden Çıkmayınca, Alla Beni Pulla Beni ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Türk müziğinin sevilen isimlerinden Barış Manço, 1999 yılında vefat etmişti. 24 yıl önce aramızdan ayrılan Barış Manço'nun seneler önce Osaka'da verdiği konserde Türkiye ve 2023 yılı için söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 15:32 Güncelleme 29 Ekim 2023, 15:38
24 yıl önce aramızdan ayrılan Barış Manço’nun Cumhuriyet’in 100. yılı için söyledikleri gündem oldu! İşte 100. yıl vasiyeti... 1

Tüm Türkiye'yi bugün Cumhuriyet coşkusu sardı. Cumhuriyet'in 100. yılında çeşitli kutlamalar yapılırken sokaklar ve sosyal medya kırmızı-beyaza boyandı.

24 yıl önce aramızdan ayrılan Barış Manço’nun Cumhuriyet’in 100. yılı için söyledikleri gündem oldu! İşte 100. yıl vasiyeti... 2

Ünlü isimlerden 100. Yıl marşları peş peşe gelirken birçok başarılı şarkıya imza atan Barış Manço'nun seneler önceki sözleri Cumhuriyet Bayramı'nda gündem oldu.

24 yıl önce aramızdan ayrılan Barış Manço’nun Cumhuriyet’in 100. yılı için söyledikleri gündem oldu! İşte 100. yıl vasiyeti... 3

Japonya'da sahneye çıkan Barış Manço, 2023 şarkısından bahsederek bu yılla ilgili dileklerini sıralamıştı.

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