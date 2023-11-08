Esra Balamir’den Dilan Polat itirafı! “İki çocuğu bırakıp...” Eski fotoğrafçısı Dilan Polat'ı Demet Akalın ile tanıştırmıştı...

Nişantaşı'nda görüntülenen Esra Balamir, eşi Engin Polat ile cezaevinde olan fenomen Dilan Polat hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Daha önce katıldığı bir programda dikkat çeken ifadeler kullanan Balamir, o açıklamalarına yenisini ekledi. İşte "Lüks içindeki hayatını görünce sosyal medya kurgusu sandım. Şöhret zehirli bir şey" diyen Esra Balamir'in o açıklaması...