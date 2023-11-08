Esra Balamir’den Dilan Polat itirafı! “İki çocuğu bırakıp...” Eski fotoğrafçısı Dilan Polat'ı Demet Akalın ile tanıştırmıştı...

Nişantaşı'nda görüntülenen Esra Balamir, eşi Engin Polat ile cezaevinde olan fenomen Dilan Polat hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Daha önce katıldığı bir programda dikkat çeken ifadeler kullanan Balamir, o açıklamalarına yenisini ekledi. İşte "Lüks içindeki hayatını görünce sosyal medya kurgusu sandım. Şöhret zehirli bir şey" diyen Esra Balamir'in o açıklaması...
Esra Balamir, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan ünlü isim, eski fotoğrafçısı Dilan Polat hakkında da konuştu.
Bir alışveriş merkezi çıkışı görüntülenen Balamir, tarzıyla dikkat çekti. Şarkıcı, tektaş yüzük takmayı sevdiğini söyleyip "Onları kendim aldım. Kuyumcum bile ileride, taksitle alıyorum. Yatırım amaçlı değil, takmak için alıyorum" dedi.
"BANA GELENE KADAR SOYACAK KİMLER VAR"
Balamir, "Pahalı aksesuarlarla dışarı çıkarken endişeniz oluyor mu?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Adanalıyım. Hiçbir şeyden korkmuyorum.