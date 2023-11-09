SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Eda Ece'den hamilelik pozu "Bundan mahrum kalamam" Acı haberi "İlk çocuğum hoşçakal" sözleriyle duyurmuştu

Oyuncu Eda Ece uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da görkemli bir düğünle dünyaevine girmiş, uzun süre magazin gündeminde yer alan görkemli düğünün ardından ünlü çiftten müjdeli haber gelmişti. İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çiftten Eda Ece, ilk hamilelik pozunu paylaştı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 09:40 Güncelleme 09 Kasım 2023, 09:41
Eda Ece’den hamilelik pozu Bundan mahrum kalamam Acı haberi İlk çocuğum hoşçakal sözleriyle duyurmuştu 1

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Eda Ece'den ilk hamilelik pozu...

Eda Ece’den hamilelik pozu Bundan mahrum kalamam Acı haberi İlk çocuğum hoşçakal sözleriyle duyurmuştu 2

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, 21 Haziran'da Beşiktaş'ta lüks bir otelde dünyaevine girdi.

Eda Ece’den hamilelik pozu Bundan mahrum kalamam Acı haberi İlk çocuğum hoşçakal sözleriyle duyurmuştu 3

Ece'nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli yaptı. Buğrahan Tuncer'in nikah şahitleri ise; Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli oldu.

SON DAKİKA