Esra Balamir "Paçoz" benzetmesi yapmıştı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Bu kadar alçalmayın” Özge Özpirinçci'den ilk tepki...
Esra Balamir, konuk olduğu bir magazin programında Özge Özpirinçci'yi kızdıracak açıklamalarda bulundu. Balamir, Özpirinçci için "Artık doğallıktan çıktı, paçozluğa doğru gitmeye başladı" ifadelerini kullandı. Ünlü isim tartışmanın fitilini ateşlerken konu sosyal medyaya da taşındı. Sosyal medya kullanıcıları, ikiye bölündü. Doğallığı nedeniyle Balamir'in hedefi haline gelen Özpirinçci de suskunluğunu bozdu. Özge Özpirinçci'den ilk tepki...
28.03.2023 00:48 - Son Güncelleme: 28.03.2023 00:59
Esra Balamir, konuk olduğu bir magazin programında Özge Özpirinçci'nin doğallığını hedef alarak oyuncuyu kızdıracak açıklamalarda bulundu.
NE OLMUŞTU?
Kariyerinin başından beri doğallığından ödün vermeyen Özge Özpirinçci, saçlarını boyatmamak için çok direnmişti.
Hatta bir dizide saçlarıyla ilgili kriz çıkmıştı. Özge Özpirinçci'nin dizideki karakteri için doğallıktan vazgeçilmesi istenmişti.
"PAÇOZ" BENZETMESİ!
Özge Özpirinçci, doğallığı nedeniyle bu kez de Esra Balamir'in hedefi haline geldi. Esra Balamir, canlı yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.