2023 Survivor Alper bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 27 yaşındaki Alper Rende’nin memleketi...
Survivor 2023'te yarışan Alper Rende'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Arama motorlarında "Survivor Alper kimdir? Survivor Alper kaç yaşında, mesleği ne?" sorularının yanıtı aratılırken 27 yaşındaki yarışmacının özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Survivor Alper aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Rende'nin memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Survivor Alper'in memleketi...
27.03.2023 23:56 - Son Güncelleme: 27.03.2023 23:56
Survivor 2023 yarışmacı kadrosunda yer alan Alper Rende'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
SURVİVOR ALPER RENDE KİMDİR?
16 Ekim 1995 tarihinde dünyaya gelen Alper Rende, lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Yazılım Bölümünden mezun olarak tamamladı.