Esra Ceyhan son hali ile şaşırttı! 'Eski halinden eser yok'
Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı ile Atv ekranlarında uzun soluklu yayın hayatı yaşayan ve her daim zirvede kalan başarılı sunucu Esra Ceyhan'ın son halini görenler şok oldu. 51 yaşındaki Esra Ceyhan, sosyal medyaı aktif kullanan ünlüler arasında. Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan sunucu Esra Ceyhan, kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürdürüyor. Aldığı kiloların da etkisiyle değişen Esra Ceyhan'ın son halini görenler çok şaşırıyor. İşte sosyal medyada çok konuşulan Esra Ceyhan'ın son hali ve ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi...
30.04.2020 12:52
- Son Güncelleme: 30.04.2020 12:52
Esra Ceyhan'ın son halini görenler şok oldu. Bir dönemin klasiği haline gelen ve Atv ekranlarında yayınlanan Esra Ceyhan ile A'dan Z'ye programını sunan 50 yaşındaki Esra Ceyhan, Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Kızı ile yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Esra Ceyhan'ın son halini görenler çok aşşırdı. İşte başta Esra Ceyhan olmak üzere ünlülerin değişimleri...
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