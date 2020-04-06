Esra Balamir koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu! Canlı yayında anlattı: Önce grip sandım ama...

"İLAÇLARI KAPIYA GETİRİYORLAR"

"İlacı kapıya kadar getirdiler her gün arıyorlar. Psikolojik destek için bile aradılar, çok ilgililer. Negatif çıkana kadar devam edecekler. Bu ilaç beş günlük beş gün sonra tekrar test yapacaklar negatif çıkana kadar böyle devam edecek."