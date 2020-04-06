Haberler
Galeri
Magazin
Esra Balamir koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu! Canlı yayında anlattı: Önce grip sandım ama...
Esra Balamir koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu! Canlı yayında anlattı: Önce grip sandım ama...
Koronavirüs şüphesiyle günlerdir karantinada olan Esra Balamir, geçtiğimiz günlerde önce arkadaşının koonavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamış ve ardından kendisi de Covid-19 testi yaptırmıştı. Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan ve 18 gündür karantinada olan Balamir, Neler Oluyor Hayatta programına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Balamir, sağlık ekipleri tarafından her gün aranarak kontrol edildiğini söyledi.
06.04.2020 15:57
- Son Güncelleme: 06.04.2020 15:57
Esra Balamir geçtiğimiz günlerde Coviv-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. 18 gündür evinde karantinada olan Balamir, 'Neler Oluyor Hayatta' programına telefonla bağlanarak merak edilenleri anlattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Esra Balamir'in açıklamalarının satır başları...
"Aslında kendimi grip zannettim, gripteki bulgular vardı. İki, üç gün öyle dolaştım arkadaşımın daha çok ateşi çıktı bana göre. Test yaptılar 'iki güne çıkacak' dediler. Arkadaşımın testi pozitif çıkınca ilçe sağlık ile iletişime geçtik bize geldiler, 'evden çıkmayın' dediler."
"Bizimle ilgileneceklerini söylediler, öyle de oldu. İlaçlarımız geldi. Ateşim çıktı ama hiç öksürmedim. Sadece ateşim ve burun tıkanıklığı vardı arada da baş ağrısı."
"İLAÇLARI KAPIYA GETİRİYORLAR"
"İlacı kapıya kadar getirdiler her gün arıyorlar. Psikolojik destek için bile aradılar, çok ilgililer. Negatif çıkana kadar devam edecekler. Bu ilaç beş günlük beş gün sonra tekrar test yapacaklar negatif çıkana kadar böyle devam edecek."