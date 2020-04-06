Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar paylaşımıyla ortalığı karıştırdı! 'Bu kadar uzun ve ince miydin?'
Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Geçirdiği estetik operasyonları ile dikkat çeken Helin Avşar, son hali ile Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'a benzetilmişti. Hülya Avşar'ın 42 yaşındaki kız kardeşi Helin Avşar, son paylaşımıyla sosyal medyada tiye alındı. Kimileri Helin Avşar'ın zayıfladığını savunsa da bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Hem beli incelmiş hem de boyu uzamış. Bu kadar uzun ve ince miydi?','Photoshop'u biraz abartmışsın Helin' gibi yorumlarda bulundu. İşte Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'ın sosyal medyayı ikiye bölen paylaşımı.
06.04.2020 15:25
- Son Güncelleme: 06.04.2020 15:49
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