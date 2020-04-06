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Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar paylaşımıyla ortalığı karıştırdı! 'Bu kadar uzun ve ince miydin?'

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Geçirdiği estetik operasyonları ile dikkat çeken Helin Avşar, son hali ile Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'a benzetilmişti. Hülya Avşar'ın 42 yaşındaki kız kardeşi Helin Avşar, son paylaşımıyla sosyal medyada tiye alındı. Kimileri Helin Avşar'ın zayıfladığını savunsa da bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Hem beli incelmiş hem de boyu uzamış. Bu kadar uzun ve ince miydi?','Photoshop'u biraz abartmışsın Helin' gibi yorumlarda bulundu. İşte Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'ın sosyal medyayı ikiye bölen paylaşımı.

06.04.2020 15:25 - Son Güncelleme: 06.04.2020 15:49
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar paylaşımıyla ortalığı karıştırdı! 'Bu kadar uzun ve ince miydin?'

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündemine oturdu! Bir süredir diyet uygulayan ve düzenli spor yapan Helin Avşar'ın paylaştığı fotoğraf sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar paylaşımıyla ortalığı karıştırdı! 'Bu kadar uzun ve ince miydin?'

Bazı kullanıcılar Helin Avşar'a "çok zayıfladın kilo al" dedi, bazıları ise "Photoshop'u abartmışsın" yorumunu yaptı. Helin Avşar'ın uzayan boyu da dikkatlerden kaçmadı...

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar paylaşımıyla ortalığı karıştırdı! 'Bu kadar uzun ve ince miydin?'

Helin Avşar daha önce de benzer fotoğraflarla takipçilerini şaşırtmıştı.

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar paylaşımıyla ortalığı karıştırdı! 'Bu kadar uzun ve ince miydin?'

İşte Helin Avşar'ın paylaşımı ve Photoshop'u uygulayamayan ünlüler...

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar paylaşımıyla ortalığı karıştırdı! 'Bu kadar uzun ve ince miydin?'

HELİN AVŞAR

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