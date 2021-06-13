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Esra Balamir kırmızı mayosu ile bomba görüntüler verdi! Yaşıyla şoke eden Esra Balamir 'eskisinden daha diri duruyor' dedirtti!

Esra Balamir kırmızı mayosu ile bomba görüntüler verdi! Yaşıyla şoke eden Esra Balamir 'eskisinden daha diri duruyor' dedirtti! İşlerinden bulduğu ilk fırsatta soluğu Bodrum Yalıkavak'ta alan Esra Balamir, önce gün görüntülendiği Beach'te kırmızı mayosu ile plajdaki tüm dikkatleri üzerine çekti. Çok sıkı bir şekilde diyet yaparak yaza bomba gibi hazırlandığını söyleyen güzel şarkıcıyı görenler, 'Eskisinden daha genç duruyor' , 'Fiziği hiç de yaşını göstermiyor' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Yaşıyla şoke eden Esra Balamir'den 'eskisinden daha diri duruyor' dedirten görüntüler...

13.06.2021 17:45 - Son Güncelleme: 13.06.2021 17:45
Esra Balamir kırmızı mayosu ile bomba görüntüler verdi! Yaşıyla şoke eden Esra Balamir 'eskisinden daha diri duruyor' dedirtti!

Esra Balamir kırmızı mayosu ile bomba görüntüler verdi! Yaşıyla şoke eden Esra Balamir 'eskisinden daha diri duruyor' dedirtti!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Esra Balamir kırmızı mayosu ile bomba görüntüler verdi! Yaşıyla şoke eden Esra Balamir 'eskisinden daha diri duruyor' dedirtti!

Yakın bir arkadaşı ile önce gün Yalıkavak'taki Miya Beach'te görüntülenen Esra Balamir, kırmızı mayosu ile plajdaki tüm dikkatleri üzerine çekti.

Esra Balamir kırmızı mayosu ile bomba görüntüler verdi! Yaşıyla şoke eden Esra Balamir 'eskisinden daha diri duruyor' dedirtti!

Çok sıkı bir şekilde diyet yaparak yaza bomba gibi hazırlandığını söyleyen güzel şarkıcı, aşk var mı sorularına "Hayır aşk yok, uzun bir sürede hayatımda kimseyi görmek istemiyorum" dedi.

Esra Balamir kırmızı mayosu ile bomba görüntüler verdi! Yaşıyla şoke eden Esra Balamir 'eskisinden daha diri duruyor' dedirtti!

Görüntülerinin ardından yaşıyla şoke eden Esra Balamir 'eskisinden daha diri duruyor' dedirtti! İşte başta Esra Balamir olmak üzere sizler için ünlülerin yaşları...

Esra Balamir kırmızı mayosu ile bomba görüntüler verdi! Yaşıyla şoke eden Esra Balamir 'eskisinden daha diri duruyor' dedirtti!

Dilan Çiçek Deniz - 28 Şubat 1995