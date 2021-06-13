Esra Balamir kırmızı mayosu ile bomba görüntüler verdi! Yaşıyla şoke eden Esra Balamir 'eskisinden daha diri duruyor' dedirtti!

Esra Balamir kırmızı mayosu ile bomba görüntüler verdi! Yaşıyla şoke eden Esra Balamir 'eskisinden daha diri duruyor' dedirtti! İşlerinden bulduğu ilk fırsatta soluğu Bodrum Yalıkavak'ta alan Esra Balamir, önce gün görüntülendiği Beach'te kırmızı mayosu ile plajdaki tüm dikkatleri üzerine çekti. Çok sıkı bir şekilde diyet yaparak yaza bomba gibi hazırlandığını söyleyen güzel şarkıcıyı görenler, 'Eskisinden daha genç duruyor' , 'Fiziği hiç de yaşını göstermiyor' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Yaşıyla şoke eden Esra Balamir'den 'eskisinden daha diri duruyor' dedirten görüntüler...

13.06.2021 17:45 - Son Güncelleme: 13.06.2021 17:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





