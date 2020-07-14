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Eşkıya'nın yıldız ismi Yasemin Özilhan'ın kuzeni çıktı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın o ismi meğer...

Salı günleri reyting listesinin zirvesine oturan atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümü ile yine nefesleri kesecek. Milyonları ekran başına kilitleyen EDHO, oyuncuların başarısıyla da dikkat çekiyor. Dizinin fanları tarafından oyuncuların özel hayatı da yakından mercek altına alınırken, EDHO'nun yıldız isminin Yasemin Özilhan ile kuzen olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Peki EDHO'nun yıldızı, Yasemin Özilhan'ın kuzeni olan o isim kim? Görünce çok şaşıracaksınız.

14.07.2020 16:55 - Son Güncelleme: 14.07.2020 16:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





