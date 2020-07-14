Survivor Tayfun'dan babası şarkıcı Emrah hakkında olay sözler: Bazı şeyleri sineye çekeceğim...

"Dediğim gibi Survivor benim hayatıma çok şey kattı. Eskiden yaptığım bazı şeyler için pişmanım, 'keşke yapmasaydım, bazı adımları atmasaydım' diyorum. Ama olan oldu, bu saatten sonra ben önüme bakacağım, önüme bakmak da zorundayım.

Benim bir ailem var aileme haksızlık yapamam, onlar beni büyüttü. Benim ailem ve arkamdaki seven insanlar açığımı kapatıyor.

Ben Survivor'dayken iletişim oyunlarında babam bağlanır gibi bir umudum yoktu. Yeri geldi konuşmak zorunda kaldım. İçimi dökmem gerekiyordu, Survivor psikolojisi size her şeyi yaptıra biliyor ama o konulara pek de takılı kalmadım."