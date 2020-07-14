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Survivor Tayfun'dan babası şarkıcı Emrah hakkında olay sözler: Bazı şeyleri sineye çekeceğim...

Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, dün akşam gerçekleşen Survivor yarı finali oylamasından önce kameralara konuştu. Survivor 2020 yarışmacı kadrosunda yer alan Tayfun Erdoğan, babası şarkıcı Emrah Erdoğan hakkında açıklamalarda bulundu. "Benim bir ailem var aileme haksızlık yapamam, onlar beni büyüttü. Benim ailem ve arkamdaki seven insanlar açığımı kapatıyor." diyen Survivor Tayfun, kendisini kabul etmeyen babası şarkıcı Emrah Erdoğan hakkında bakın neler söyledi...

14.07.2020 15:36 - Son Güncelleme: 14.07.2020 15:37
Survivor Tayfun'dan babası şarkıcı Emrah hakkında olay sözler: Bazı şeyleri sineye çekeceğim...

Survivor 2020 finale doğru yaklaşırken 13 Temmuz Pazartesi akşamı gerçekleşen Survivor yarı finali oylamasından önce Tayfun Erdoğan merak edilenlerini anlattı. Bu sezon Survivor kadrosunda yer alan Erdoğan, adada yaşadıklarını ve babası hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

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Survivor Tayfun'dan babası şarkıcı Emrah hakkında olay sözler: Bazı şeyleri sineye çekeceğim...

Survivor Tayfun Erdoğan, babası şarkıcı Emrah hakkında şunları söyledi; "Survivor bana çok güzel şeyler kattı. Hayata dair her şeyi orada öğrendim. Bana kattığı en önemli şey ise adımı çok değiştirdi. İnsanlar artık gördüklerinde 'Survivor Tayfun' diyor. Bazı algıları kırdığım için çok mutluyum Acun abiye çok teşekkür ederim."

Survivor Tayfun'dan babası şarkıcı Emrah hakkında olay sözler: Bazı şeyleri sineye çekeceğim...

"80 milyonun benim arkamda olması, çok şeyi unutturuyor bu saatten sonra. Çocuk değiliz büyüyoruz hepimizin bir yarası var önemli olan bu yarayı deşmemek ta ki o yararla karşı karşıya gelene kadar. Ben de o yarayla karşı karşıya gelene kadar bazı şeyleri sineye çekeceğim."

Survivor Tayfun'dan babası şarkıcı Emrah hakkında olay sözler: Bazı şeyleri sineye çekeceğim...

"Dediğim gibi Survivor benim hayatıma çok şey kattı. Eskiden yaptığım bazı şeyler için pişmanım, 'keşke yapmasaydım, bazı adımları atmasaydım' diyorum. Ama olan oldu, bu saatten sonra ben önüme bakacağım, önüme bakmak da zorundayım.
Benim bir ailem var aileme haksızlık yapamam, onlar beni büyüttü. Benim ailem ve arkamdaki seven insanlar açığımı kapatıyor.
Ben Survivor'dayken iletişim oyunlarında babam bağlanır gibi bir umudum yoktu. Yeri geldi konuşmak zorunda kaldım. İçimi dökmem gerekiyordu, Survivor psikolojisi size her şeyi yaptıra biliyor ama o konulara pek de takılı kalmadım."

Survivor Tayfun'dan babası şarkıcı Emrah hakkında olay sözler: Bazı şeyleri sineye çekeceğim...

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