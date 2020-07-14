Haberler Galeri Magazin Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal son anda vazgeçti! Annesi ve kayınvalidesi ile...

Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal son anda vazgeçti! Annesi ve kayınvalidesi ile...

Sinem Kobal'ın hamileliği gündeme bomba gibi düştü. Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu aynı zamanda başarılı da bir oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile 6 aylık hamile eşi Sinem Kobal, kızlarına kavuşmak için geri sayıma başladı.Hamile Sinem Kobal, Instagram paylaşımları ile son günlerde adından sıkça söz ettirirken, yeni bir gelişme yaşandı. 32 yaşındaki Kobal, dadı tutmaktan son anda vazgeçti. Sinem Kobal, annesi ve kayınvalidesinden bir süre yardım alacak. Ankara'dan gelecek olan Kenan İmirzalıoğlu'nun annesi Yıldız İmirzalıoğlu, üç ay boyunca torunuyla ilgilenecek. İşte Sinem Kobal'ın annesi ve kayınvalidesi...

14.07.2020 17:15 - Son Güncelleme: 14.07.2020 17:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





