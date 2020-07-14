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Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal son anda vazgeçti! Annesi ve kayınvalidesi ile...

Sinem Kobal'ın hamileliği gündeme bomba gibi düştü. Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu aynı zamanda başarılı da bir oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile 6 aylık hamile eşi Sinem Kobal, kızlarına kavuşmak için geri sayıma başladı.Hamile Sinem Kobal, Instagram paylaşımları ile son günlerde adından sıkça söz ettirirken, yeni bir gelişme yaşandı. 32 yaşındaki Kobal, dadı tutmaktan son anda vazgeçti. Sinem Kobal, annesi ve kayınvalidesinden bir süre yardım alacak. Ankara'dan gelecek olan Kenan İmirzalıoğlu'nun annesi Yıldız İmirzalıoğlu, üç ay boyunca torunuyla ilgilenecek. İşte Sinem Kobal'ın annesi ve kayınvalidesi...

14.07.2020 17:15 - Son Güncelleme: 14.07.2020 17:21
Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal son anda vazgeçti! Annesi ve kayınvalidesi ile...

Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi, doğuma günler kala dadı tutmaktan vazgeçti. 32 yaşındaki oyuncu Sinem Kobal, hamileliğinde 6. ayında... Kız bebek bekleyen Kobal'ın hamileliği hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal son anda vazgeçti! Annesi ve kayınvalidesi ile...

Instagram'dan son olarak bu fotoğrafını paylaşan Sinem Kobal'a, 'Hamilelik yaradı' şeklinde yorumlar gelmiş, güzel oyuncu paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal son anda vazgeçti! Annesi ve kayınvalidesi ile...

BABAANNE GELECEK

Kızını kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal, dadı tutmaktan son anda vazgeçti. Oyuncu, annesi ve kayınvalidesinden bir süre yardım alacak. Ankara'dan gelecek olan Kenan İmirzalıoğlu'nun annesi Yıldız İmirzalıoğlu, üç ay boyunca torunuyla ilgilenecek. İmirzalıoğlu, hamile eşi Sinem Kobal'ı rahat ettirmek için büyük bir çaba harcıyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal son anda vazgeçti! Annesi ve kayınvalidesi ile...

İşte Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesi başta olmak üzere ünlülerin anne ve babaları...

Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal son anda vazgeçti! Annesi ve kayınvalidesi ile...

BAŞAK DİZER

Annesi Gülhan Dizer

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