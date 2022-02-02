Eşkıya'nın Şahin Ağa'sıydı! Turgay Tanülkü bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı işte Turgay Tanülkü’nün memleketi...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Şahin Ağa karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Turgay Tanülkü, başrolünü Burcu Biricik'in üstlendiği Camdaki Kız'ın kadrosuna dahil olmasının ardından gündem oldu. Birçok internet kullanıcısı da ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştırmaya başladı. Tanülkü hakkında en çok ise "Turgay Tanülkü aslen nereli?", "Turgay Tanülkü'nün memleketi neresi?" sorularının yanıtı aratıldı. Bakın Turgay Tanülkü aslen nereliymiş...
02.02.2022 01:51
- Son Güncelleme: 02.02.2022 01:51
Turgay Tanülkü, başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Şahin Ağa karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.
Şimdilerde Camdaki Kız dizisinin kadrosuna dahil olan oyuncunun hayatını merak edip araştırmaya başladı.
Tanülkü hakkında en çok ise "Turgay Tanülkü aslen nereli?", "Turgay Tanülkü'nün memleketi neresi?" sorularının yanıtı aratıldı.