Vav TV İzle
Haberler Magazin Eşkıya’nın Ömür’ü Ceren Benderlioğlu’nu hiç böyle görmediniz! En doğal halini yakın çekim paylaştı güzelliğiyle göz kamaştırdı

Eşkıya’nın Ömür’ü Ceren Benderlioğlu’nu hiç böyle görmediniz! En doğal halini yakın çekim paylaştı güzelliğiyle göz kamaştırdı

Eşkıya'nın Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'nu hiç böyle görmediniz! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle yıldızı parlayan Ceren Benderlioğlu, başarılı oyunculuk performansıyla milyonların beğenisini kazandı. Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de adından söz ettiren Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla kendine bir kez daha hayran bıraktı. En doğal halini yakın çekim paylaşan Benderlioğlu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Eşkıya'nın güzeller güzeli Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'nun takipçilerini mest eden o paylaşımı...

18.08.2021 20:37 - Son Güncelleme: 18.08.2021 20:37
Eşkıya’nın Ömür’ü Ceren Benderlioğlu’nu hiç böyle görmediniz! En doğal halini yakın çekim paylaştı güzelliğiyle göz kamaştırdı

Ceren Benderlioğlu, başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eşkıya’nın Ömür’ü Ceren Benderlioğlu’nu hiç böyle görmediniz! En doğal halini yakın çekim paylaştı güzelliğiyle göz kamaştırdı

Başarılı oyunculuk performansıyla milyonların beğenisini kazanan Ceren Benderlioğlu, güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.

Eşkıya’nın Ömür’ü Ceren Benderlioğlu’nu hiç böyle görmediniz! En doğal halini yakın çekim paylaştı güzelliğiyle göz kamaştırdı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, Instagram sayfasında yayınladığı son paylaşımla bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

Eşkıya’nın Ömür’ü Ceren Benderlioğlu’nu hiç böyle görmediniz! En doğal halini yakın çekim paylaştı güzelliğiyle göz kamaştırdı

Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Benderlioğlu, yakın çekim yaptığı bir videoyu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Eşkıya’nın Ömür’ü Ceren Benderlioğlu’nu hiç böyle görmediniz! En doğal halini yakın çekim paylaştı güzelliğiyle göz kamaştırdı

Paylaşımına 'Mutfağımdan sesleniyorum' notunu ekleyen Benderlioğlu, arka fona ise Tarkan'ın 'aşk' adlı şarkısını ekledi.

SON DAKİKA