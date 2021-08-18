Eşkıya’nın Ömür’ü Ceren Benderlioğlu’nu hiç böyle görmediniz! En doğal halini yakın çekim paylaştı güzelliğiyle göz kamaştırdı
Eşkıya'nın Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'nu hiç böyle görmediniz! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle yıldızı parlayan Ceren Benderlioğlu, başarılı oyunculuk performansıyla milyonların beğenisini kazandı. Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de adından söz ettiren Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla kendine bir kez daha hayran bıraktı. En doğal halini yakın çekim paylaşan Benderlioğlu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Eşkıya'nın güzeller güzeli Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'nun takipçilerini mest eden o paylaşımı...
18.08.2021 20:37
- Son Güncelleme: 18.08.2021 20:37
Ceren Benderlioğlu, başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Başarılı oyunculuk performansıyla milyonların beğenisini kazanan Ceren Benderlioğlu, güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.