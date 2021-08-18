Aleyna Tilki ‘Aleyna bebe postu’ dedi banyodan paylaştı! Gören şaştı kaldı cüretkar pozu sosyal medyaya damga vurdu
Aleyna Tilki 'Aleyna bebe postu' dedi banyodan paylaştı! Attığı her adımla adından söz ettiren Aleyna Tilki, Yeni şarkısının düğün konseptli lansmanında robotla evlenmesi ve ardından yaptığı açıklamayla gündem olmuştu. Genç popçu şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Tilki, banyoda verdiği iddialı pozu 'Aleyna bebe postu' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü popçunun paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. İşte Aleyna Tilki'nin sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
18.08.2021 20:02
- Son Güncelleme: 18.08.2021 20:02
Aleyna Tilki, yeni şarkısı "Sır"ı tanıtmak için geçen ay kır düğünü konseptinde bir davet organize etmiş ve robotla evlendiği mizansen ses getirmişti.