Aleyna Tilki ‘Aleyna bebe postu’ dedi banyodan paylaştı! Gören şaştı kaldı cüretkar pozu sosyal medyaya damga vurdu

Tilki, geçen gün de "Tarkan bazen gönlünden geleni yapıyor, bazen de insanların istediği şeyi. Ben gönlümle hareket ediyorum. Robotla evlendim ama belki de paralel evrende öyle bir hikaye içime doğdu. Kalbimi eleştiremezler" açıklamasında bulunmuştu.