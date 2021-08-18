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Haberler Magazin Aleyna Tilki ‘Aleyna bebe postu’ dedi banyodan paylaştı! Gören şaştı kaldı cüretkar pozu sosyal medyaya damga vurdu

Aleyna Tilki ‘Aleyna bebe postu’ dedi banyodan paylaştı! Gören şaştı kaldı cüretkar pozu sosyal medyaya damga vurdu

Aleyna Tilki 'Aleyna bebe postu' dedi banyodan paylaştı! Attığı her adımla adından söz ettiren Aleyna Tilki, Yeni şarkısının düğün konseptli lansmanında robotla evlenmesi ve ardından yaptığı açıklamayla gündem olmuştu. Genç popçu şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Tilki, banyoda verdiği iddialı pozu 'Aleyna bebe postu' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü popçunun paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. İşte Aleyna Tilki'nin sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

18.08.2021 20:02 - Son Güncelleme: 18.08.2021 20:02
Aleyna Tilki ‘Aleyna bebe postu’ dedi banyodan paylaştı! Gören şaştı kaldı cüretkar pozu sosyal medyaya damga vurdu

Aleyna Tilki, yeni şarkısı "Sır"ı tanıtmak için geçen ay kır düğünü konseptinde bir davet organize etmiş ve robotla evlendiği mizansen ses getirmişti.

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Aleyna Tilki ‘Aleyna bebe postu’ dedi banyodan paylaştı! Gören şaştı kaldı cüretkar pozu sosyal medyaya damga vurdu

Tilki, geçen gün de "Tarkan bazen gönlünden geleni yapıyor, bazen de insanların istediği şeyi. Ben gönlümle hareket ediyorum. Robotla evlendim ama belki de paralel evrende öyle bir hikaye içime doğdu. Kalbimi eleştiremezler" açıklamasında bulunmuştu.

Aleyna Tilki ‘Aleyna bebe postu’ dedi banyodan paylaştı! Gören şaştı kaldı cüretkar pozu sosyal medyaya damga vurdu

Genç popçu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Tilki, banyoda verdiği iddialı bir pozu Instagram sayfasında yayınladı.

Aleyna Tilki ‘Aleyna bebe postu’ dedi banyodan paylaştı! Gören şaştı kaldı cüretkar pozu sosyal medyaya damga vurdu

Tilki'nin "Yarından sonra klibi çıkacak olan Aleyna bebe postu" notunu düştüğü paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

Aleyna Tilki ‘Aleyna bebe postu’ dedi banyodan paylaştı! Gören şaştı kaldı cüretkar pozu sosyal medyaya damga vurdu

Birçok sosyal medya kullanıcısı, genç popçunun paylaşımına tepki göstererek "Bu paylaşımın amacını anlayamadım", "Kimi etkilemeye çalışıyorsun", "Şöhret ağır geldi bu çocuğa" yorumlarında bulundu.

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