Hadise 13 milyon takipçiye ulaşınca havalara uçtu! Derin dekolteli süper mini elbisesiyle kutladı değişimi dikkat çekti ‘Bu kız kim?’

Ünlü şarkıcı Hadise, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile sık sık gündem oldu. Adının Reza Zarrab ile yasak aşk dedikodularına karışmasıyla uzun süre gündem olan şarkıcı, daha sonra oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile yollarını ayırarak adından söz ettirmişti.