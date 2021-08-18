Hadise 13 milyon takipçiye ulaşınca havalara uçtu! Derin dekolteli süper mini elbisesiyle kutladı değişimi dikkat çekti ‘Bu kız kim?’
Hadise 13 milyon takipçiye ulaşınca havalara uçtu! Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Hadise, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı, Instagram hesabında 13 milyon takipçi sayısına ulaşmasını verdiği iddialı bir pozla kutladı. Derin dekolteli, süper mini elbisesi ile objektif karşısına geçen Hadise'nin yüzündeki değişim ise takipçilerini şaşkına çevirdi. Hadise'nin paylaşımına 'Bu kız kim?', 'Hadise sen misin?' yorumları yapıldı. İşte Hadise'nin o paylaşımı...
18.08.2021 21:49
- Son Güncelleme: 18.08.2021 21:49
Ünlü şarkıcı Hadise, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile sık sık gündem oldu. Adının Reza Zarrab ile yasak aşk dedikodularına karışmasıyla uzun süre gündem olan şarkıcı, daha sonra oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile yollarını ayırarak adından söz ettirmişti.
Şimdilerde Mehmet Dinçerler'le yaşadığı aşkla çok konuşulan Hadise, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yine gündem oldu.
Derin dekolteli, süper mini elbisesi ile objektif karşısına geçen Hadise'nin yüzündeki değişim ise takipçilerini şaşkına çevirdi.