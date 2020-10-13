Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba'yı hiç böyle görmediniz! Nerede Eşkıya'nın ağır abisi nerede bu Ozan...
İlk olarak 2015 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimleri bulunduran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Ozan Akbaba. EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Oğlu ve eşiyle sık sık paylaşımlar yapan ve Türkiye'nin takdir ettiği bir evliliği olan Ozan Akbaba, geçtiğimiz günlerde çocukluk yıllarına ait fotoğrafını paylaştı. Ozan Akbaba'nın bu halleri 'Nerede Eşkıya'nın İlyas'ı nerede Ozan Akbaba'nın çocukluğu' dedirtti.
9 Haziran 1982 Kars doğumludur. 33 yaşında olan oyuncu ikizler burcudur. Ozan Akbaba Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iç mimari ve çevre tasarımı bölümünden mezun olmuştur. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı birbirinden samimi paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 'Göktürk Devleti, Büyük Hun Devleti, Avrupa Hun Devleti, Borçalı-Kazaklı (Günümüz Gürcistan ve Azerbaycan Güney Kafkasya), Gence-Akbaba-Kars-Ardahan ve daha birçok şehir (Günümüz Türkiye ve Azerbaycan). 1986 Kars / Benliahmet köyü.' çocukluk yıllarına ait fotoğrafını paylaşan Ozan Akbaba'nın değişimi herkesi şaşırttı. İşte başta Ozan Akbaba olmak üzere ünlülerin eski fotoğraflarıç