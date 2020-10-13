Mehmet Ali Erbil'in son haline İbrahim Tatlıses'ten yorum! 63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin ile...

Mehmet Ali Erbil Instagram'da ortaya çıktı. Önceki gün yakın dostunun doğum gününü kutlayan Mehmet Ali Erbil'e kızı Yasmin Erbil de eşlik etti. Geçen ağustos ayında kök hücre tedavisi olan ünlü şovmen, sosyal medya hesabından o anı paylaşarak, "Canım arkadaşım doğum günün kutlu olsun" mesajını yayınladı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Mehmet Ali Erbil'e İbrahim Tatlıses, "Canım kardeşim gördüğüme sevindim hem de çoook" yorumuyla dikkat çekti.