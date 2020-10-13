Mehmet Ali Erbil'in son haline İbrahim Tatlıses'ten yorum! 63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin ile...
Mehmet Ali Erbil son haliyle aylar sonra ortaya çıktı. Ağustos ayında kök hücre tedavisi gören 63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, Instagram hesabından arkadaşının fotoğrafını kutladığı bir fotoğraf ile takipçilerinin karşısına çıktı. Son günlerde sevgilisi ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Yasmin Erbil'in de bulunduğu fotoğrafa kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Yasmin'in babası Erbil'e, 'Babiş, en kötü çıktığım fotoyu koyman' yorumu dikkat çekerken, İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar da yorumlarıyla gündeme geldi.
13.10.2020 11:27
- Son Güncelleme: 13.10.2020 11:54
Mehmet Ali Erbil Instagram'da ortaya çıktı. Önceki gün yakın dostunun doğum gününü kutlayan Mehmet Ali Erbil'e kızı Yasmin Erbil de eşlik etti. Geçen ağustos ayında kök hücre tedavisi olan ünlü şovmen, sosyal medya hesabından o anı paylaşarak, "Canım arkadaşım doğum günün kutlu olsun" mesajını yayınladı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Mehmet Ali Erbil'e İbrahim Tatlıses, "Canım kardeşim gördüğüme sevindim hem de çoook" yorumuyla dikkat çekti.
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