Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba'yı böyle gören yok! Nerede Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ağır abisi nerede bu Ozan...

İlk olarak 2015 yılında Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimleri bulunduran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Ozan Akbaba. EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Oğlu ve eşiyle sık sık paylaşımlar yapan ve Türkiye'nin takdir ettiği bir evliliği olan Ozan Akbaba, geçtiğimiz günlerde çocukluk yıllarına ait fotoğrafını paylaştı. Ozan Akbaba'nın bu halleri 'Nerede Eşkıya'nın İlyas'ı nerede Ozan Akbaba'nın çocukluğu' dedirtti.

23.02.2021 12:23 - Son Güncelleme: 23.02.2021 13:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





