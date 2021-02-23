Kısmetse Olur'un Cansel'i 'photoshop'u abartınca sosyal medyanın diline düştü! "Acilen bırak iyice Bahar Candan'a benzedin"
Kısmetse Olur programı ile ünlenen ve şu anda Amerika'da yaşadığı bilinen Cansel Çördük hayatına model olarak devam ediyor. Yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Cansel Çördük son haliyle herkesi şoke etti. Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri haline dönüşen Cansel Çördük Instagram'da son paylaştığı fotoğrafla sosyal medyanın diline düştü. Photoshop'u abarttığı iddia edilen Cansel'in git gide Bahar Candan'a benzediği ve acilen 'photoshop'tan vazgeçmesi gerektiği yönünde yorumlar yapıldı.
23.02.2021 12:58
- Son Güncelleme: 23.02.2021 13:24
ONLAR PHOTOSHOP UĞRUNA HER ŞEYİ YAMULTANLAR
Eşi Erol Özmandıracı ile geçtiğimiz aralık ayında Göcek'te tatil yapan Naz Elmas, Instagram paylaşımlarıyla olay oldu. Fotoğraflarına 'photoshop' uyguladığı iddia edilen Naz Elmas'a "Photoshop yapayım derken yarınız kaybolmuş" şeklinde yorumlar yapıldı. İşte Naz Elmas'ın ti'ye alınan "Bugün 19 Aralık; denize girildi" notu ile yaptığı paylaşımlar ve photoshop kurbanı ünlüler...