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Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın oğlu Ozan Ali adeta minik bir fenomen! 41 kere maşallah

İlk olarak 2015 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimleri bulunduran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Ozan Akbaba. Edho'nun İlyas'ı Ozan Akbaba hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Oğlunu ve eşini sosyal medya hesabından paylaşan Ozan Akbaba'nın oğlu Ozan Ali tatlılığıyla sosyal medyada şimdiden minik bir fenomene dönüştü bile. İşta başta Ozan Akbaba'nın oğlu olmak üzre ünlülerin çocukları.

23.06.2020 10:07 - Son Güncelleme: 23.06.2020 10:07
Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın oğlu Ozan Ali adeta minik bir fenomen! 41 kere maşallah

38 yaşındaki başarılı oyuncu Ozan Akbaba, 2017 yılında Buket Arıkan ile hayatını birleştirdi.

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Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın oğlu Ozan Ali adeta minik bir fenomen! 41 kere maşallah

Çiftin minik oğulları şimdiden sosyal medya fenomenine dönüştü bile. Hayran sayfalarında bol bol fotoğrafları paylaşılan Ozan Ali sevimliliği ile herkesi kendine hayran bırakıyor. İşte başta Eşkıya'nın İlyas'o Ozan Akbaba ve eşi Buket Akbaba'nın oğulları olmak üzere, ünlülerin çocukları.

Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın oğlu Ozan Ali adeta minik bir fenomen! 41 kere maşallah

DEFNE JOY FOSTER'IN OĞLU

Can Kılıç Solmaz

Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın oğlu Ozan Ali adeta minik bir fenomen! 41 kere maşallah
Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın oğlu Ozan Ali adeta minik bir fenomen! 41 kere maşallah
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