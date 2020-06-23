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Elizabeth Hurley’in eski eşi Steve Bing intihar etti! Oturduğu apartmanın 27'inci katından atladı

İngiliz oyuncu ve model Elizabeth Hurley'nin eski kocası ve oğlu Damian'ın babası olan yapımcı Steve Bing intihar etti. 55 yaşındaki yapımcı, Los Angeles'ta oturduğu apartmanın 27'inci katından atladı. Elizabeth Hurley'in eski eşi Steve Bing'in koronavirüs sürecinde psikolojisinin bozulduğu ve depresyona girdiği öğrenildi.

23.06.2020 11:07 - Son Güncelleme: 23.06.2020 11:07
Elizabeth Hurley’in eski eşi Steve Bing intihar etti! Oturduğu apartmanın 27'inci katından atladı

İngiliz oyuncu ve model Elizabeth Hurley'in oğlu Damian'ın babası yapımcı Steve Bing, Los Angeles'ta oturduğu apartmanın 27'inci katından atlayarak intihar etti.

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Elizabeth Hurley’in eski eşi Steve Bing intihar etti! Oturduğu apartmanın 27'inci katından atladı

Zengin bir ailenin oğlu olan 55 yaşındaki Steve Bing'in, koronavirüs salgınından dolayı evde karantinada ruh halinin bozulduğu ve depresyona girdiği belirtildi.

Elizabeth Hurley’in eski eşi Steve Bing intihar etti! Oturduğu apartmanın 27'inci katından atladı

Oturduğu apartmanın 27'inci katından atlayarak intihar eden Steve Bing'in, ünlü oyuncu ve model Elizabeth Hurley'dan Damian adında bir oğlu var.

Elizabeth Hurley’in eski eşi Steve Bing intihar etti! Oturduğu apartmanın 27'inci katından atladı

Hollywood yapımcısı Steve Bing'in yaklaşık 600 milyon dolarlık serveti olduğu biliniyor.

Elizabeth Hurley’in eski eşi Steve Bing intihar etti! Oturduğu apartmanın 27'inci katından atladı

Ölüm haberi, başta Damian ve Elizabeth Hurley olmak üzere tüm gösteri dünyasını şoke etti.

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