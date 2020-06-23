Haberler Galeri Magazin Elizabeth Hurley’in eski eşi Steve Bing intihar etti! Oturduğu apartmanın 27'inci katından atladı

Elizabeth Hurley’in eski eşi Steve Bing intihar etti! Oturduğu apartmanın 27'inci katından atladı

İngiliz oyuncu ve model Elizabeth Hurley'nin eski kocası ve oğlu Damian'ın babası olan yapımcı Steve Bing intihar etti. 55 yaşındaki yapımcı, Los Angeles'ta oturduğu apartmanın 27'inci katından atladı. Elizabeth Hurley'in eski eşi Steve Bing'in koronavirüs sürecinde psikolojisinin bozulduğu ve depresyona girdiği öğrenildi.

23.06.2020 11:07 - Son Güncelleme: 23.06.2020 11:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





