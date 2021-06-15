Eşkıya'nın Emine'si Sevil Akı Saner'in eşi bakın kim çıktı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı meğer Ebru Gündeş'le...

atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan, kadrosunda Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu, Ali Sürmeli, Hüseyin Avni Danyal, Pelin Akil, Turgay Tanülkü gibi isimleri bulunduran ve salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın en sevilen isimlerinden biri de Emine karakterine hayat veren Sevil Akı Saner. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Emine'si Sevil Akı Saner de dizi ile ününe ün katan isimlerden. Dizide oldukça sert bir karaktere hayat veren Sevil Akı Saner özel hayatında bambaşka biri. Eşi ve oğlu ile mutlu bir aile hayatı olan Sevil Akı Saner'in Instagram halleri beğeni topluyor. Bakın Sevil Akı Saner'in eşi kimmiş. İşte başta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Emine'si Sevil Akı Saner olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

15.06.2021 08:42 - Son Güncelleme: 15.06.2021 08:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





