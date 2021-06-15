Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Orta Doğu'da da fırtınalar estiriyor! Meğer Selin Genç bakın nereliymiş...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Orta Doğu'da da fırtınalar estiriyor! Orta Doğu'nun en başarılı yüzlerini kapağına taşıyan Soul Arabia dergisinin çekimine katılan dizinin 'Gülten'i Selin Genç'e, reklam teklifleri yağıyor.Sadece ülkemizde değil, Türkiye sınırları dışında da yayınlandığı 50'den fazla ülkede yüksek reytinglere ulaşan Bir Zamanlar Çukurova'nın başarılı oyuncusu Selin Genç'in memleketi merak konusu oldu.
ORTA DOĞU'DA DA FIRTINALAR ESTİRİYOR!
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği "Bir Zamanlar Çukurova," Atv ekranında, 3. sezonunda ekrana damga vurmaya devam ediyor! Sadece ülkemizde değil, Türkiye sınırları dışında da yayınlandığı 50'den fazla ülkede büyük ilgi görüyor.
Bir Zamanlar Çukurova'nın yüksek reytinglere ulaştığı Lübnan'ın MTV kanalı ise geçtiğimiz haftalarda çiftliğin Gülten'i Selin Genç'i ağırladı. Kanalda bir canlı yayına katılan Genç, hem yayın sırasında hem de sokaklarda büyük ilgi gördü. Ülkenin Al Jadeed kanalında da bir programa misafir olan Selin Genç, ayrıca bir derginin kapağında yer almak için de çekim yaptı.