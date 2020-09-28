Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın usta ismi Ali Sürmeli'nin son sağlık durumu ne? Beyin kanaması geçirmişti...
Türk sinemasının usta isimlerinden Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Son olarak atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli Tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren usta oyuncu hastaneye kaldırıldıktan sonra hemen ameliyata alındı. Peki Ali Sürmeli'nin son sağlık durumu ne? Ali Sürmeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama, oğlu Eren Sürmeli'den geldi. İşte detaylar...
28.09.2020 11:44
- Son Güncelleme: 28.09.2020 11:45
Babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Eren Sürmeli, "Kötü bir durum yok. Her şey iyi geçmiş. Normalde uyutacaklardı, iki-üç gün. Ama ondan vazgeçmişler ameliyat iyi geçtiği için. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Şu anda bir sıkıntı, bir problem yok. Hayati tehlikesi yok" diye konuştu.
DİĞER GALERİLER