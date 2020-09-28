Kuruluş Osman'ın usta ismi Cüneyt Arkın'dan 'Maşallah' dedirten paylaşım! Yeşilçam'ın usta ismi...

CÜNEYT ARKIN VE EŞİ BETÜL ARKIN'IN TANIŞMA ÖYKÜSÜ

Arkın, aslında her fırsatta eşine duyduğu aşkı dile getiriyor. Kimi zaman röportajlarında kimi zaman da sosyal medya aracılığıyla. Aşk öykülerini bir de onların verdiği röportajlardan yaptığımız derlemelerle hatırlayalım.