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Kuruluş Osman'ın usta ismi Cüneyt Arkın'dan 'Maşallah' dedirten paylaşım! Yeşilçam'ın usta ismi...
Kuruluş Osman'ın usta ismi Cüneyt Arkın'dan 'Maşallah' dedirten paylaşım! Yeşilçam'ın usta ismi...
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'la yeniden izleyiciyle buluşuyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi yeni sezon ilk bölüm için geri sayım başladı. Yeni sezonun sürpriz ismi ise Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit oldu. Savaş sahnelerinin dikkat çektiği fragmanda Aksakallar'ın reisi rolünü canlandıran Cüneyt Arkın, ilk çekim günü sonunda çekilen bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Cüneyt Arkın bu paylaşımıyla takipçilerine 'Maşallah' dedirtti.
28.09.2020 08:52
- Son Güncelleme: 28.09.2020 08:52
Usta oyuncu Cüneyt Arkın (83), Kuruluş̧ Osman'ın çekimlerinde yorgun düştü̈. Set dönüşü eşi Betül Arkın ile araçta uyuyakaldı.
Yıllar sonra Kuruluş Osman dizisiyle setlere dönen usta oyuncu Cüneyt Arkın, ilk çekim günü sonunda çekilen bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
Kuruluş Osman çekimlerinde yorgun düşen usta oyuncu, set dönüşü eşi Betül Arkın ile araçta uyuyakaldı. Cüneyt Arkın o anlarda çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından "Yorulmuşuz sanırım ilk gün. Kuruluş Osman set dönüşü" notuyla paylaştı.
Cüneyt Arkın, ATV'de 2. sezonuyla yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisine Aksakallılar'ın reisi rolünü canlandıracak.
CÜNEYT ARKIN VE EŞİ BETÜL ARKIN'IN TANIŞMA ÖYKÜSÜ
Arkın, aslında her fırsatta eşine duyduğu aşkı dile getiriyor. Kimi zaman röportajlarında kimi zaman da sosyal medya aracılığıyla. Aşk öykülerini bir de onların verdiği röportajlardan yaptığımız derlemelerle hatırlayalım.