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Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal bu fotoğrafıyla olay yarattı: Annelik çok yakıştı
Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal bu fotoğrafıyla olay yarattı: Annelik çok yakıştı
Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi Sinem Kobal paylaştığı fotoğrafla herkesin beğenisini kazandı. Anne olmaya hazırlanan 32 yaşındaki güzel oyuncu sık sık Instagram hesabından paylaşım yapıyor. Sinem Kobal yine paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Kobal, hamilelik pozlarının sonrasında bu sefer de makyajsız haliyle gündeme gelmeyi başardı.
28.09.2020 11:41
- Son Güncelleme: 28.09.2020 11:41
Anne olmak için gün sayan oyuncu güzel oyuncu Sinem Kobal sosyal medya hesabından makyajsız olduğu bir kareyi takipçileriyle paylaştı. 32 yaşındaki başarılı oyuncunun doğal hali takipçilerinden tam not aldı.
Hamileliğinin 8. ayında olan Sinem Kobal kızını kucağına almak için gün sayıyor. ATV ekranlarına gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde ilk kez hamilelik pozlarını yayınlamıştı.
Güzel oyuncu hamilelik pozlarının sonrasında bu sefer de makyajsız haliyle gündeme gelmeyi başardı. Hamileliğinin son zamanlarını yaşayan Kobal takipçileriyle doğal halini paylaştı.
İŞTE SİNEM KOBAL'IN O ÇOK KONUŞULAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI...
Bir süre sonra ilk çocuğunu kucağına alacak olan Sinem Kobal dünyaca ünlü Shakira'ya benzetildi.