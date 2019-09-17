Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si ile Behzat’ı aslında… Herkesi şaşırtan gerçek!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon çekimleri başladı. Atv'nin efsaneleri arasına giren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezonda bomba transferlerle izleyici karşısına çıkacak. Ekip, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Selda Alkor'un yanı sıra, güzel oyuncu Naz Elmas ve başarılı oyuncu Burak Sergen'i kadrosuna kattı. Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezonda yine adından sıkça söz ettirecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularının yalnızca oyunculuk yetenekleri yok. 10 parmağında 10 marifet olan oyunculardan Tipi karakterine hayat veren Savaş Özdemir ve Behzat karakterini canlandıran Emir Benderlioğlu'nun oyunculuk dışında hangi mesleği yaptığını biliyor musunuz? İşte ünlülerin bilmediğiniz meslekleri...

17.09.2019 09:55 - Son Güncelleme: 17.09.2019 10:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





