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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si ile Behzat’ı aslında… Herkesi şaşırtan gerçek!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon çekimleri başladı. Atv'nin efsaneleri arasına giren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezonda bomba transferlerle izleyici karşısına çıkacak. Ekip, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Selda Alkor'un yanı sıra, güzel oyuncu Naz Elmas ve başarılı oyuncu Burak Sergen'i kadrosuna kattı. Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezonda yine adından sıkça söz ettirecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularının yalnızca oyunculuk yetenekleri yok. 10 parmağında 10 marifet olan oyunculardan Tipi karakterine hayat veren Savaş Özdemir ve Behzat karakterini canlandıran Emir Benderlioğlu'nun oyunculuk dışında hangi mesleği yaptığını biliyor musunuz? İşte ünlülerin bilmediğiniz meslekleri...

17.09.2019 09:55 - Son Güncelleme: 17.09.2019 10:45
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si ile Behzat’ı aslında… Herkesi şaşırtan gerçek!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi karakterini canlandıran Savaş Özdemir ve Behzat karakterine hayat veren Emir Bnederlioğlu'nun diğer meslekleri hakkında bi fikriniz var mı? İşte ünlülerin tanıdığınız yönleri dışında bilmediğiniz yetenekleri ve meslekleri...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si ile Behzat’ı aslında… Herkesi şaşırtan gerçek!

Erkenci Kuş dizi ile kariyerlerinin zirvesine çıkan Demet Özdemir ve Can Yaman bu kez sizi çok şaşırtacak. Onlar şöhret kapılarını sonradan açanlardan.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si ile Behzat’ı aslında… Herkesi şaşırtan gerçek!

Can Yaman'ın asıl mesleği hayranlarını şaşırttı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si ile Behzat’ı aslında… Herkesi şaşırtan gerçek!

Babasının iknasıyla da Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nde eğitimine başlayan Can Yaman, 2012 yılın mezun oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tipi’si ile Behzat’ı aslında… Herkesi şaşırtan gerçek!

2014 yılında avukat olarak 6 ay kadar çalıştıktan sonra tatile çıkıp bir daha işe dönmedi.

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